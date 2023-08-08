Пограничник обжаловал увольнение за комментарий "русские не сдаются"

Теперь дело предстоит рассмотреть Окружному административному суду.

В решении суда указано, что дисциплинарное наказание было применено к пограничнику за несколько дисциплинарных нарушений.

26 октября 2022 года он со служебной собакой был направлен для наблюдения за работами по демонтажу памятника, а также для контроля на границе и в приграничной зоне.

По данным архива агентства LETA, 26 октября в Балви был демонтирован советский памятник "Партизанам Великой Отечественной войны".

Пограничник, будучи в наряде, фотографировал и снимал видео на мобильный телефон, что не было связано с выполнением задач. Кроме того, он действовал вопреки установленным принципам этики должностных лиц и ценностям госуправления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке "русские не сдаются" во время работ по демонтажу прославляющего советский режим памятника, и демонстрировал другим должностным лицам свои фотографии и видео с высказанным комментарием.