Видео ⟩ Общество спасло 12 пострадавших от града аистов

В основном, обществу доставлены птицы с сотрясением мозга, и другими ранениями и ушибами.

У пострадавших птиц из рта и ноздрей текла кровь.

"В настоящее время птицы медленно поправляются, они согрелись и насытились, получают необходимые медикаменты и заботу, кровотечение остановилось", - рассказывает представители общества.

Один аист, к сожалению, не пережил ночь, травмы были слишком тяжелыми. Но один, кто вчера не мог встать, уже стоит на ногах и начинает исследовать окрестности.

"Травмы головы, в основном, можно лечить, и у нас есть большая надежда, что мы сможем полностью реабилитировать этих птиц, чтобы потом запустить обратно в дикую природу".

Конечно, те аисты, которые попали в общество с тяжелыми травмами, сломанными крыльями, останутся в вольерах на всю жизнь, потому что полноценно летать, скорее всего, не смогут.

8 августа общество получило невиданную поддержку людей.

"Нам звонят, люди готовы вести простыни, полотенца, а также рыбу и поддерживать финансово. Мы очень благодарны за участие людей в этой катастрофе".

Счет для поржетвований: Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība "DRAUGA SPĀRNS" Vienotais reg. Nr. 40008193885 Konta Nr. LV07PARX0016203270001

Ранее сообщалось, что центр помощи диким животным Ežu hospitālis опубликовал фотографии мест, из которых в понедельник поступили вызовы о пострадавших и погибших от урагана аистах.

"Это вид с вызовов, которые мы получили сегодня. Бесчисленное количество аистов погибло, оставшиеся в живых - большинство из них теперь лишь с одним крылом, некоторые сильно ранены, некоторые апатичны и в болезненной агонии... Сейчас мы обследовали первый участок, но знаем, что это еще не все", - говорится в сообщении общества.