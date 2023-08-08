До 10 февраля на границе с Беларусью будет установлен усиленный режим работы погранохраны

Военным лицам в дополнение к месячному окладу также будут дополнительно выплачиваться до 50 процентов от размера месячного оклада.

В этом году незаконное пересечение границы между Латвией и Белоруссией было предотвращено 5461 раз, 279 человек были допущены в Латвию по гуманитарным причинам.

В прошлом году было пресечено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам.

10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Она продлевалась несколько раз, последнее продление было установлено до 10 августа. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо чрезвычайной ситуации можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования.