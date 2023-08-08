До 10 февраля на границе с Беларусью будет установлен усиленный режим работы погранохраны

В связи с давлением нелегальной иммиграции правительство во вторник приняло решение объявить усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях на границе с Белоруссией.
Усиленный режим работы системы охраны границы заменит ранее установленную и несколько раз продленную правительством чрезвычайную ситуацию.
Усиленный режим работы системы пограничной охраны будет установлен в Бригьской волости, Истрской волости, Лаудерской волости, Нирзской волости, Пасиенской волости, Пилдской волости, Рунденской волости, Залесьеской волости Лудзенского края и городе Зилупе.
Коме того, усиленный режим погранохраны будет действовать в Краславском крае: в Андрупенской волости, Андзельской, Асунской, Аулейской, Берзиньской, Дагдской волости, городе Дагда, Эзерниекской волости, Граверской, Индрской, Извалтской, Калниешской, Каплавской, Кастулинской, Комбульской, Константиновской, Краславской волости, городе Краслава, Кеповской, Пиедруйской, Робежниекской, Скайстской, Свариньской, Шкяунской, Шкелтовской и Удришской волостях.
Тот же режим будет установлен в Амбельской, Бикерниекской, Деменской, Калкунской, Лауцесской, Ликснской, Малиновской, Медумуской, Науйенской, Салиенской, Скрудалиенской, Свентской, Шедерской, Таборской, Вецсалиенской и Вишкской волостях Аугшдаугавского края, а также в городе Даугавпилс.
В это время Государственная пограничная охрана продолжит осуществлять усиленный надзор за латвийско-белорусской границей, помощь пограничникам будут оказывать Национальные вооруженные силы и Государственная полиция.
Должностные лица и работники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции, а также должностные лица и работники Службы государственной безопасности будут получать надбавку за работу в условиях повышенной опасности и стресса в размере до 50 процентов от размера установленной для них почасовой ставки.
Военным лицам в дополнение к месячному окладу также будут дополнительно выплачиваться до 50 процентов от размера месячного оклада.
В этом году незаконное пересечение границы между Латвией и Белоруссией было предотвращено 5461 раз, 279 человек были допущены в Латвию по гуманитарным причинам.
В прошлом году было пресечено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам.
10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Она продлевалась несколько раз, последнее продление было установлено до 10 августа. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо чрезвычайной ситуации можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования.
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