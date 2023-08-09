Куда чаще всего ездят отдыхать россияне: 6 любимых стран

Пока Россия продолжает войну в Украине, сотни тысяч россиян ищут способы безопасно провести отпуск за границей. Другие, напротив, ищут убежища, пока не закончится война в Украине.
Падение курса рубля, нарастающие экономические проблемы, которые все больше ощущают рядовые жители РФ, создают ситуацию, когда большинству россиян придется проводить отпуск на своих дачах (если они у них есть). Более состоятельные люди будут искать возможности отдохнуть на солнечных пляжах Европы и Азии, сообщает Politico.
Это значит, что есть еще страны, готовые принимать российские деньги. Да, путешествия для граждан России стали дороже, но тысячи туристов с удовольствием пользуются возможностью отдохнуть за пределами страны.
Турция
Как пишут блогеры, "Турция - страна между Востоком и Западом". Это старое клише обрело новый смысл, когда в Украине за Черным морем бушует война. Как член НАТО Турция оказала помощь Украине, но не ввела санкции против России.
В результате российские деньги текут в Турцию. Кроме того, это одна из немногих стран, которая не прекратила авиасообщение с Россией. Например, турецкие авиалинии предлагают перелет из Москвы в Анталию всего за 130 евро.
Статистика показывает, что доходы туриндустрии Турции в первом полугодии текущего года выросли более чем на четверть - до 21,7 млрд евро (19,7 млрд в прошлом году). Большую часть туристов составляют россияне, и более 140 тысяч из них решили остаться, получив долгосрочный вид на жительство в стране.
Грузия
Страна славится красивыми пейзажами, вкусной едой и гостеприимством местных жителей.
Только в 2022 году Грузию посетило более 1,1 миллиона человек, в том числе более 200 тысяч россиян. Ожидается увеличение числа российских туристов, учитывая, что в мае Москва смягчила условия для полетов в Грузию.
Правда, говорить о знаменитом грузинском гостеприимстве сейчас довольно смело - проведенный в марте опрос показывает, что только 4% респондентов рады приезду российских туристов в страну, а 25% опрошенных терпимо относятся к присутствию россиян.
Более трети грузин считают, что российским туристам следует запретить посещение Грузии до тех пор, пока Россия не освободит оккупированные районы Южной Осетии и Абхазии, составляющие пятую часть территории Грузии.
Кроме того, в конце июля, когда в Батуми пришвартовался круизный лайнер из Сочи, местные жители устроили российским туристам весьма "горячий" прием - свистками и протестами.
Таиланд
Эта страна привлекает российских туристов не только роскошными отелями и возможностями для отдыха, но и месячным безвизовым режимом. За последний год количество российских туристов в Таиланде увеличилось более чем на 1000%. Только за первое полугодие этого года Таиланд посетили почти 800 тысяч российских туристов.
Сильное влияние российских туристов ощущается в Пхукете, где с января раскуплена почти половина доступного жилья. Также россияне используют эту страну как место, где можно переждать ожидание войны.
Объединенные Арабские Эмираты
Этот рай для миллиардеров привлекает самых богатых россиян, которых встречает очень радушный прием и возможность потратить свои деньги в бесчисленных магазинах.
Число россиян, летающих в ОАЭ, увеличилось в прошлом году на 63%, что сделало их второй по величине группой туристов в страны Персидского залива.
Кипр
Долгое время Кипр сильно зависел от индустрии туризма (и российских туристов).
После того, как Кипр, как и другие страны-члены Евросоюза, запретил коммерческие полеты в Россию и из России, кипрское правительство решило, что отныне граждане России должны будут платить за визу 80 евро. Это сделало страну недоступной для рядового россиянина, а кипрские официальные лица говорят, что из-за этого решения страна потеряла около 600 миллионов евро.
Однако те, кто может позволить себе поездку, могут прибыть на Кипр, пересев в соседней Турции или прилетев через Ереван в Армению. При этом цена билета на самолет из Москвы составляет около 250 евро в одну сторону. Кипр раньше славился своей политикой "золотого паспорта".
Украина
До сих пор россияне, которые не могли позволить себе тратить деньги на выезд за границу, проводили отпуск на принадлежащем Украине и оккупированном Россией Крымском полуострове. Это популярное место отдыха у российских туристов еще с советских времен, а с 2014 года многие россияне приобрели здесь недвижимость.
Однако сейчас, с контрнаступлением Украины и бомбежками военных объектов в Крыму, россияне начинают опасаться за свою безопасность, из-за чего недвижимость на полуострове распродают в массовом порядке, а количество туристов также сокращается.
Одна из немногих дорог на полуостров - Крымский мост, открытый в 2018 году. Этот мост является постоянной мишенью украинских сил, так как его повреждения значительно затрудняют тыловое обеспечение российских оккупационных сил.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!