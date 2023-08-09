Куда чаще всего ездят отдыхать россияне: 6 любимых стран

Число россиян, летающих в ОАЭ, увеличилось в прошлом году на 63%, что сделало их второй по величине группой туристов в страны Персидского залива.

Кипр

Долгое время Кипр сильно зависел от индустрии туризма (и российских туристов).

После того, как Кипр, как и другие страны-члены Евросоюза, запретил коммерческие полеты в Россию и из России, кипрское правительство решило, что отныне граждане России должны будут платить за визу 80 евро. Это сделало страну недоступной для рядового россиянина, а кипрские официальные лица говорят, что из-за этого решения страна потеряла около 600 миллионов евро.

Однако те, кто может позволить себе поездку, могут прибыть на Кипр, пересев в соседней Турции или прилетев через Ереван в Армению. При этом цена билета на самолет из Москвы составляет около 250 евро в одну сторону. Кипр раньше славился своей политикой "золотого паспорта".

Украина

До сих пор россияне, которые не могли позволить себе тратить деньги на выезд за границу, проводили отпуск на принадлежащем Украине и оккупированном Россией Крымском полуострове. Это популярное место отдыха у российских туристов еще с советских времен, а с 2014 года многие россияне приобрели здесь недвижимость.

Однако сейчас, с контрнаступлением Украины и бомбежками военных объектов в Крыму, россияне начинают опасаться за свою безопасность, из-за чего недвижимость на полуострове распродают в массовом порядке, а количество туристов также сокращается.

Одна из немногих дорог на полуостров - Крымский мост, открытый в 2018 году. Этот мост является постоянной мишенью украинских сил, так как его повреждения значительно затрудняют тыловое обеспечение российских оккупационных сил.