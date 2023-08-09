В Латвии растет популяция медведей: жители могут сталкиваться с ними все чаще

В Видземе, в "Пуполи" Бренгульской волости местные жители встревожены, они указывают, что следы медведей замечены даже в огородах у дома. Жители сообщают, что ранее к предупреждениям, что в округе может вырасти число медведей, относились скептически, однако теперь они замечают косолапых все чаще.

"Медведи уже слишком близко к "Пуполи", чтобы можно было спокойно идти за грибами", - рассказывает местная жительница Зане. Женщина также опасается угрозы домашним животным, указывая, что медведи приходят все ближе к территории домов, и невозможно прогнозировать, как они отреагируют на встречу с котом или собакой.

Местный охотник Янис Фурманис указывает, что пока что медведи во дворы не заходят, но находятся на краю лесного массива, где живут и передвигаются.

Озолиньш прогнозирует что медведи останутся в Латвии, и люди должны стать более осторожными, осознавая, что это животное сильнее человека.

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