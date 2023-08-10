Зоолог: Вместе с ростом грибов в лесах расплодились и змеи

Попелс предупреждает: вместе с бурным ростом грибов в лесах активизировались змеи. В латвийских лесах водятся медянки, ужи и гадюки, ядовитые из них лишь последние, но первыми они не нападают: "Сами не будут набрасываться, они стараются уйти от человека. Змеи боятся топота ног, хорошо чувствуют вибрацию и сами уползают. Когда мы видим змею - не надо прогонять ее, тем более бить палкой, мы же можем ее зацепить и подбросить вверх, и тогда она упадет сверху злая и раздраженная", - приводит слова зоолога RUS LSM.