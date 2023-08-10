Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

В поисках альтернативного маршрута

Но армянские автодилеры намерены адаптироваться к изменяющейся обстановке и, судя по всему, планируют наладить альтернативный маршрут грузинскому транзиту через соседний Иран.

В социальных сетях уже появились объявления об использовании иранского маршрута для доставки в Россию автомобилей из Армении. "Автомобили доставляются автоперевозчиками через иранский порт на Каспийском море в российскую Астрахань. Этот маршрут занимает 30-40 дней", - сообщили DW в одной из компаний, специализирующейся на перевозках через Иран.

Ереван и санкции против России

Ереван уверяет, что не помогает Москве обходить западные санкции, введенные за войну России против Украины.

Министр экономики Армении Ваан Керобян в конце июля заявил, что хотя страна не присоединилась к санкциям против России, но делает все, чтобы "армянские компании не попали под вторичные санкции". "Для этого мы принимаем много видимых и невидимых решений, помогаем нашим бизнесменам не обходить санкции", - сказал Керобян в беседе с журналистами.

Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Берлине в марте после переговоров с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) также назвал "не более чем разговорами" подозрения в участии Армении или армянских фирм в схемах по выхолащиванию санкционного режима.