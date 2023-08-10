Фото, Видео ⟩ Россия нанесла удар по Запорожью: пострадали мирные жители

О том, какой именно объект попал под обстрел не сообщается, однако по надписи на здании можно сделать вывод, что это гостиница Reikartz.

Секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев сообщает, что в результате обстрела погиб один человек, а по меньшей мере пятеро пострадали.

"Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - пишет он.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Запорожью и сообщил, что "от удара российской ракетой по гражданскому зданию возник пожар".

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые", - написал Зеленский.

"Украина выстоит. Российский террор неминуемо проиграет", - заявил президент Украины.

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2023