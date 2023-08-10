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Фото, Видео ⟩ Россия нанесла удар по Запорожью: пострадали мирные жители

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Удар по Запорожью
Удар по Запорожью Фото: Скриншот с Telegram канала Астра

По словам украинских официальных лиц, в четверг, 10 августа, российская ракета попала в гражданское здание в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения.

О том, какой именно объект попал под обстрел не сообщается, однако по надписи на здании можно сделать вывод, что это гостиница Reikartz.

Секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев сообщает, что в результате обстрела погиб один человек, а по меньшей мере пятеро пострадали.

"Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - пишет он.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Запорожью и сообщил, что "от удара российской ракетой по гражданскому зданию возник пожар".

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые", - написал Зеленский.

"Украина выстоит. Российский террор неминуемо проиграет", - заявил президент Украины.

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