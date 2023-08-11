Журналистов ни на секунду не смущает тот факт, что о распаде украинской армии и близком ее конце они рассказывают уже не менее года. Ни о каких успехах украинской армии не сообщается, более того, утверждается, что Украина врет об освобожденных территориях. Все генералы делают вид, что забыли, как в феврале говорилось о немедленном падении Бахмута. То, что россияне беззастенчиво лгут о своих якобы успехах, подтверждает и американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW). В его обзоре от 4 августа говорится, что российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов нет. ISW ссылается на сообщения оккупантов о том, что они успешно атаковали отступающие украинские силы в районах Красногоровки и Марьинки. Однако подтверждений этому нет. Аналитики института также опровергли утверждения оккупантов о том, что они провели успешную атаку в районе Веселого и приблизились к Авдеевке с северо-востока. "ISW не обнаружила каких-либо визуальных свидетельств недавних успехов российских войск в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.