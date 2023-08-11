Видео ⟩ За занавесом: россияне ругают Джидду и гордятся Нигером

Королевство кривых зеркал - так можно охарактеризовать прошедшую неделю в российской пропаганде. Как всегда, были маргинальные сюжеты с "загнивающего" Запада, ложь о том, что происходит на украинском фронте, и довольно много скрытого, недосказанного обществу.
Например, бойцы идеологического фронта сделали вид, что приговора суда о 19 годах лишения свободы лидеру оппозиции Алексею Навальному как бы и не было. Не упомянуло российское телевидение и о том, что в субботу российская бомба попала в центр донорской крови на востоке Украины, два человека погибли и четверо получили ранения. Россияне также не обращают внимания на тот факт, что украинские вооруженные силы уничтожают в среднем 75% беспилотников, выпущенных по целям со стороны России.
Анатомия пропаганды
Примечательна анатомия одной из самых популярных пропагандистских программ "60 минут". Она состоит из подготовленных ведущими сюжетов о происходящем в мире, сообщений военных корреспондентов с фронта и высказываний приглашенных гостей. Передачи всегда начинаются со скрупулезного подсчета того, сколько украинских солдат убито за последние сутки и сколько уничтожено западной военной техники. Часто, как потом доказывают сами украинцы и западные аналитические центры, эти цифры завышены и преувеличены. В сюжетах "военкоров" преобладают сообщения о том, как плохи дела у украинцев, насколько жалок их моральный дух и насколько героичны, в отличие от них, российские солдаты.
Журналистов ни на секунду не смущает тот факт, что о распаде украинской армии и близком ее конце они рассказывают уже не менее года. Ни о каких успехах украинской армии не сообщается, более того, утверждается, что Украина врет об освобожденных территориях. Все генералы делают вид, что забыли, как в феврале говорилось о немедленном падении Бахмута. То, что россияне беззастенчиво лгут о своих якобы успехах, подтверждает и американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW). В его обзоре от 4 августа говорится, что российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов нет. ISW ссылается на сообщения оккупантов о том, что они успешно атаковали отступающие украинские силы в районах Красногоровки и Марьинки. Однако подтверждений этому нет. Аналитики института также опровергли утверждения оккупантов о том, что они провели успешную атаку в районе Веселого и приблизились к Авдеевке с северо-востока. "ISW не обнаружила каких-либо визуальных свидетельств недавних успехов российских войск в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.
Наряду с новостями с фронта, в каждой программе "60 минут" есть как минимум один сюжет о квир-сообществе на Западе, которое, разумеется, изображается в самых черных тонах, чтобы зрители убедились, что Запад во главе с США морально деградировал. В идеале сюжет должен быть о трансгендерах или гомосексуалистах в армии США. Кроме того, в каждой передаче есть сюжетная линия о неудачах президента США Байдена, изображающая его жалким стариком, с обязательным упоминанием о наркозависимости его сына. Наряду с этим есть и новости о бывшем президенте США Дональде Трампе, которого изображают мучеником и жертвой гнусного истеблишмента, несправедливо оклеветанной.
Кроме того, всегда рассказывается о том, в каком убогом состоянии находятся экономики западных стран, при этом пропагандисты обязательно напоминают, что Россия в прекрасной экономической форме. Так, например, на прошлой неделе было несколько сюжетов о том, что экономика США близка к краху, а внешний долг страны огромен. Звучит мессседж о том, что
впервые в истории во время войны с другой страной россияне могут жить мирной и благополучной жизнью, а российская экономика, несмотря на войну в Украине, развивается очень успешно.
У зрителей программы создается впечатление, что на Западе все плохо, от экономики до прав человека, а США вообще возглавляет сумасшедший президент. С другой стороны, в России все в порядке и она в очередной раз выполняет свою историческую миссию - освобождает мир от нацизма. Вот такую искаженную картину мира представляют пропагандисты.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Сходка" в Джидде
Для России, если можно так выразиться, настоящей занозой в заднице стали состоявшиеся в Джидде (Саудовская Аравия) переговоры о мире в Украине. На встрече представители примерно 40 государств подтвердили приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права, неприкосновенности суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом количество представленных стран на этот раз было почти в три раза больше, чем на предыдущем раунде переговоров в июне в Копенгагене. Следует подчеркнуть, что Россию в Джидду не приглашали.
Пропагандист Владимир Соловьев несколько раз повторил в своей воскресной программе, что очень плохо, что такая встреча состоялась, и что говорить о мире на Украине без участия России вообще недопустимо. Почему Джидда не нравится россиянам? Гораздо сильнее, чем чем, например, совещание НАТО в Рамштайне? Ответ следует искать в составе участников. А именно, Россия постоянно пытается утверждать, что на ее стороне весь мир, кроме Запада. Союзниками России якобы являются страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Россия является чуть ли не лидером в формате БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и на платформе ОПЕК.
И вот теперь встречу в Джидде, на которую Россию не позвали, провела страна ОПЕК Саудовская Аравия, а участвовали в ней Индия и Китай, входящие в БРИКС. Россияне с видимой болью говорили, например, об участии Индии в саммите, ведь Индия такой большой друг России. Неудивительно, что встречу в Джидде кремлевские идеологи называли не иначе как "сходкой", что на русском тюремном жаргоне означает сбор криминальных авторитетов, а также сборищем русофобов.
Посыл российских пропагандистов, скорее всего, инспирированный Кремлем, ясен и недвусмыслелен: ни к какому перемирию Россия не готова, компромиссы с Западом невозможны, а единственным приемлемым для России исходом войны является полная капитуляция Украины. Пропагандистка Ольга Скабеева даже риторически вопрошала - "почему мы должны идти на какие-то мирные переговоры сейчас, когда у нас все так хорошо на фронте?"
Соловьев же кричал во весь голос в воскресной передаче, что ни один квадратный метр черноморского побережья не должен принадлежать Украине, иначе будут постоянные теракты против России. В этом контексте весьма иронично звучат заявления президента России Владимира Путина на состоявшемся две недели назад в Санкт-Петербурге африканском саммите о том, что Россия готова к мирным переговорам, но их не хотят ни Запад, ни "киевский режим". На саммите Путин лицемерно заявил, что Россия не может никому навязывать мирные переговоры. Соответственно, две недели назад Путин предлагал одно, а после Джидды, по крайней мере, посыл пропагандистов совсем другой: ни переговоров, ни перемирия. Также несколько самопровозглашенных политологов утверждали, что Украина не должна существовать как государственное образование.
Традиционно хор пропагандистов скандировал, что Украина - террористическая страна, а Соловьев чуть ли не в сотый раз призывал нанести удар по тем странам, которые готовят "террористов" - украинских солдат.
Конечно, вокруг переговоров в Джидде крутились и различные конспирологические теории, часто противоречащие одна другой. Например, говорится о том, что президенту США Джо Байдену необходимо перемирие, иначе его не изберут. С другой стороны, снова звучит теория, что война необходима США для ослабления своего противника России, и традиционно США выигрывали все войны чужой кровью. Это, конечно, ложь, достаточно вспомнить, что больше всего именно американских солдат погибло в Афганистане, и в Ираке. Еще одна лживая байка заключается в том, что США нужно как можно больше убитых украинцев, потому что американцы хотят посеять в Украине ненависть к России и создать из Украины "антироссию".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Россия – хорошая империя
Еще одной темой, которую русские используют в своих идеологических целях, является государственный переворот в Нигере, к которому причастны Россия и частная военная компания "Вагнер". Россияне называют произошедшее деколонизацией и поздравляют все африканские народы, которые "избавляются" от западных колонизаторов и рабовладельцев. Политологи указали на лицемерие Запада, который называет произошедшее в Нигере “народное волеизъявление” государственным переворотом и осуждает его, восхваляя при этом настоящий государственный переворот - Майдан на Украине . Россияне также выразили надежду, что процесс деколонизации продолжится и что может произойти и в таких "колониях" США, как страны Балтии.
Кинорежиссер Карен Шахназаров на полном серьезе восхвалял Российскую империю, утверждая, что она никогда не была колониальной и не угнетала другие народы. Российская империя была хорошей и создавалась исключительно для целей обороны. Кинорежиссер совершенно забыл, что сам Ленин называл Российскую империю "тюрьмой народов". Справедливости ради следует добавить, что Шахназаров упомянул об этой оценке Ленина, но ведь и Ленин мог ошибаться.
Вообще перед российскими идеологами стоит очень непростая задача. Раз они заявили, что в российской истории нет ни одной постыдной страницы, им надо сложить вместе такие антагонистические образования, как Российская империя и Советский Союз. Это, конечно, создает некий когнитивный диссонанс, который, вероятно, осознают и сами пропагандисты и всеми силами пытаются его уменьшить.
Русские всегда представляли вторжение в Украину как самооборону, и все пропагандисты утверждают, что нынешний "киевский режим" угрожает России и ее народу. Украинцы совершают теракты на границе с Россией, поэтому Россия должна защищать себя.
Интересно, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закономерно приходит на российскую территорию, разбирало издание Deutsche Welle, ища ответа на вопрос, могут ли украинцы атаковать российскую территорию.
Согласно международному праву, страны могут защищаться, если на них нападают. "В этих обстоятельствах - трансграничной агрессии - Украина действительно имеет право на самозащиту, - сказал Дэвид Шефер, преподающий право в Университете штата Аризона. - И это право на самозащиту включает в себя также нанесение военных ударов по российской
территории с целью сдерживания, предотвращения, отражения актов агрессии против Украины". Эта территория не ограничивается линией фронта, пишет Deutsche Welle.
При этом издание подчеркивает, что международное право не допускает нападений на мирных жителей. Шефер заявил изданию, что "это законный акт самообороны со стороны Украины, если она действительно наносит удары вглубь России, включая Москву, при условии, что эти удары поражают военные объекты. Если какой-то из этих беспилотников попадет по гражданским целям в Москве, это будет незаконно".
В статье делается вывод о том, что международное право допускает нападения на оккупированные Россией территории, такие как Крымский полуостров, который юридически принадлежит Украине, и российские военно-морские объекты в Черном море, но не на гражданские торговые суда.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
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