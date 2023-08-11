Цветочный фестиваль в Пакруойской усадьбе достиг кульминации цветения

Фото: Пресс-фото

Съедобные цветы соблазняют незнакомыми ароматами

Пакруойская кухня также имеет благородный вкус - здесь можно отведать... цветы. В средние века в Европе лепестки цветов считались настоящим деликатесом, и на летнем фестивале цветы стали не только элементом украшения, но и вкусной частью усадебной кухни. Например, знаете ли вы, что лепестки календулы имеют цитрусовый привкус, а настурция придает блюдам легкий перечный оттенок? Что уж говорить о мороженом из монарды, которое делается в усадьбе и удивляет своим неповторимым вкусом всех, кто его пробовал!

Фото: Пресс-фото

Море из миллионов цветов и ароматов на летнем цветочном фестивале

Этим летом в бесчисленные цветочные сады фестиваля вернулась гармония - с пастельными тонами, элегантными сочетаниями цветов и нежными ароматами, приглашающими погрузиться в романтическое цветочное море. Местный парфюмерный магазин каждый день открывает свои двери, чтобы представить гидролаты, изготовленные из фестивальных цветов, показать процесс их производства и совершить волшебное путешествие в мир ароматов и красоты. Растения попадают сюда из специальной сушильни, которая была открыта ровно год назад. Здесь сушат разные растения с лечебными свойствами: монарду, лаванду, чабрец, календулу, шалфей, зверобой и др. Именно здесь подготовленные растения продолжают успешно использоваться для производства гидролатов, масел и даже продукции исторической винокурни.

Еще больше прекрасных эмоций дарят выступления актеров и трюки цирковых артистов на фоне летних цветов, уникальная детская площадка усадьбы приглашает поиграть маленьких посетителей, фотостудия XIX века, костюмерная, технический музей и другие интересные места ждут всех.

Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года" в 2018, 2019, 2021 и 2022 гг. Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни XIX века.