Эксперт: рост цен может возобновиться из-за зернового конфликта

"Выход России из соглашения, меры по ограничению движения судов с зерном в Черном море и нападения на зерновую инфраструктуру черноморских портов Украины потенциально могут ограничить экспорт зерна из Украины", - отметил Козе.

В условиях эскалации напряженности цена на пшеницу в июле выросла почти на 18%, после чего стабилизировалась на более низком уровне.

"Если такие обстоятельства сохранятся, это, безусловно, усилит повышательное давление на цены сырьевых товаров, связанных с продовольствием, что будет сдерживать в остальном успешное снижение мировой инфляции", - пояснил он.

По мнению Козе, в США сохраняются обнадеживающие признаки снижения инфляции. Годовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в июне снизилась до 3%, что ниже ожиданий рынка (3,1%), намного ниже 4%-ной инфляции, наблюдавшейся месяц назад, и значительно ниже прошлогоднего рекордного показателя в 9,10%. "Это самый медленный темп роста цен в крупнейшей экономике мира с весны 2021 года", – отметил Козе.

ФРС США на своем июльском заседании приняла решение повысить процентные ставки еще на 0,25 процентного пункта до 5,25–5,50%. "Многие участники рынка считают, что это будет последнее повышение ставок в ближайшем будущем", – сказал Козе.

В отличие от новостей из США, инфляция в еврозоне, составившая 5,5%, оказалась выше ожиданий (по сравнению с прогнозом в 5,4%), но значительно ниже 10,6%, зафиксированных в прошлом году. Европейский центральный банк также повысил ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, доведя их до 4,25% по основным операциям рефинансирования и 3,75% по депозитной программе. "По всей вероятности, процентные ставки будут вновь повышены в сентябре", – добавил Козе.