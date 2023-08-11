Фото и видео ⟩ В Валмиерском крае начала работать крупнейшая солнечная электростанция в Латвии

В компании отмечают, что СЭС "Бренгули" является самым масштабным реализуемым проектом СЭС в Латвии, причем в нем особое внимание уделено мероприятиям по охране среды.

На территории СЭС "Бренгули" на площади 8,9 гектаров размещено более 10 700 солнечных панелей. Новая электростанция в год произведет более 7,5 млн кВтч электричества, что соответствует среднему потреблению электричества 3800 домохозяйств в год.

Владелец СЭС "Бренгули" - инвестиционный фонд Merito Sustainable Energy Fund I (Merito), который для реализации замысла привлек опытных экспертов из предприятия Saules Energy.

Merito, в целом, вложит 50 миллионов евро в создание восьми новых СЭС в регионах Латвии. Планируется, что до конца этого года в эксплуатацию будут переданы еще четыре СЭС в разных регионах Латвии с общей мощностью 45 мегаватт, а еще две солнечные электростанции - в 2024 году. Восемь новых СЭС в год смогут произвести, по меньшей мере, 70 000 мВтч электричества, снабжая зеленой энергией более 35 000 домохозяйств по всей Латвии.

Merito Partners зарегистрирована в июне 2022 года, основной капитал составляет 200 000 евро. Владельцами предприятия являются Айгар Кесенфелдс (76,92%), Мартиньш Бауманис (11,83%), Микус Январс (5,92%), Янис Пизичс (2,96%), Лайла Хартмане (1,18%) и Вайрис Дмитриевс (1,18%).

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