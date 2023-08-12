Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

"Смысл и цель этой крылатой ракеты как раз в том и состоит, что она сверхточная и что у нее радиус действия 500 километров", - подчеркнул полковник в отставке Родерих Кизеветтер. По его мнению, разумнее было бы просто договориться с руководством Украины об использовании этого оружия только на украинской территории. Он напомнил, что Киев до сих пор строго придерживался взятых на себя обязательств и не использовал британские Storm Shadow на территории РФ.

Берлин против использования Taurus в Крыму?

"Я скорее опасаюсь того, что в ведомстве канцлера хотят предотвратить использование ракет Taurus для той цели, которая с военно-стратегической точки зрения была бы самой разумной: для освобождения Крыма", - так депутат бундестага от консерваторов объясняет затягивание официальным Берлином решения вопроса о предоставлении Украине немецких крылатых ракет.

При этом он не считал бы такой шаг эскалацией конфликта. "Единственная сторона, которая эскалирует - это сам агрессор, это Россия. Она могла бы немедленно остановить войну, - подчеркнул Родерих Кизеветтер в интервью DW. Более того, даже если бы Украина, отражая российскую агрессию, использовала ракеты Taurus для "разрушения коммуникаций и путей снабжения на территории самой России", это не было бы нарушением международного права, указал эксперт партии ХДС.