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Видео ⟩ Грандиозные прибыли банков планируют обложить налогом

rus.tvnet.lv
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Министерство финансов недовольно поведением банков в период высоких процентных ставок и решило добиваться изменений в законодательстве, которые позволят бюджету взыскать с банков до 140 млн. евро, сообщает TV3 Ziņas.

Латвийские финансовые учреждения за первые шесть месяцев заработали 336 миллионов евро, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. И больше, чем банки заработали за весь прошлый год в целом

Министр финансов Арвилс Ашераденс решил, что баснословные прибыли латвийских банков не достанутся только самим кредитным учреждениям. Планируется обязать финансовый сектор платить 20% налога на прибыль независимо от того, выплачиваются эти деньги в виде дивидендов или нет.

Таким образом, в следующем году государственный бюджет получит до 140 миллионов евро.

Новая норма может вступить в силу со следующего года.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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