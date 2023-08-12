Видео ⟩ Грандиозные прибыли банков планируют обложить налогом

Министерство финансов недовольно поведением банков в период высоких процентных ставок и решило добиваться изменений в законодательстве, которые позволят бюджету взыскать с банков до 140 млн. евро, сообщает TV3 Ziņas.
Латвийские финансовые учреждения за первые шесть месяцев заработали 336 миллионов евро, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. И больше, чем банки заработали за весь прошлый год в целом
Министр финансов Арвилс Ашераденс решил, что баснословные прибыли латвийских банков не достанутся только самим кредитным учреждениям. Планируется обязать финансовый сектор платить 20% налога на прибыль независимо от того, выплачиваются эти деньги в виде дивидендов или нет.
Таким образом, в следующем году государственный бюджет получит до 140 миллионов евро.
Новая норма может вступить в силу со следующего года.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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