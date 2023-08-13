Латвия открыла новый астероид, его признали спустя 14 лет

Открытый астероид назвали в честь другого ученого - Юрия Артюха.

"Он был открыт в созвездии Девы, близко к горизонту Земли, фактически на пределе видимости нашего телескопа. На снимках он был бы слабо светящейся точкой", - рассказал Эглитис.

"Чтобы совершенно точно установить орбиту таких астероидов, проходит три-пять лет как минимум", - добавил руководитель обсерватории.

Как сообщает Rus.Lsm, если бы выделялось больше средств на модернизацию техники и привлечение молодых ученых, то завершить процесс исследования астероида можно было бы намного раньше.

Илгмар Эглитис отметил, что в Латвии работают энтузиасты, за небольшую зарплату и сравнил ситуацию с другими странами Европы, где государства на научные проекты выделяют почти 50% средств, привлеченных от международных проектов.

С 2008 года Балдонской обсерваторией открыты и признаны 149 астероидов. В обсерватории работает 12-й крупнейший в мире телескоп.