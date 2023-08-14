Археологи в Польше обнаружили останки ребенка-"вампира": он был похоронен лицом вниз

Ученые в Польше обнаружили, по их мнению, останки ребенка-"вампира" 17-го века. Его тело было похоронено лицом вниз и приковано к земле, таким образом, возможно, пытались снизить опасения жителей поселка, что ребенок может воскреснуть, пишет Apollo.lv со ссылкой на издание Insider.
По мнению антропологов, ребенку было от 5 до 7 лет. Останки его скелета были обнаружены в немаркированном массовом захоронении в одном из поселков Польши.
"Некрополь", что в переводе с греческого означает "город мертвых", - место, где археологи в прошлом годы обнаружили женщину - "вампира".
Она было похоронена висячим замком на большом пальце ноги и серпом на шее, чтобы, если она попытается восстать из мертвых, ее голова была отрублена.
Профессор Дариуш Полински из Университета Николая Коперника, руководивший обоими раскопками, рассказал, что обе могилы были найдены всего в двух метрах друг от друга на кладбище, которое, по мнению его команды, временное кладбище для "отчужденных" или тех, кто по различным причинам был нежданным на христианских кладбищах.
По словам Полински, он и его команда нашли на кладбище примерно 100 могил, в многих из которых использованы нестандартные методы захоронения, в том числе "антивампирская" тактика, которую используют, что остановить человека от "возвращения из могилы", в том числе замки, прикрепленные к ногам людей.
Есть несколько причин, почему человек может быть похоронен на таком кладбище, отметил Полински. Возможно, человек во время своей жизни вел себя странно, что вынуждало других его бояться, или де у них было необычное физическое состояние, влиявшее на их внешний вид.
"Это может быть и человек, который умер насильственной смертью, внезапно и при странных обстоятельствах", - сказал Полински.
"Внезапная смерть часто считалась чем-то таким, чего людям стоит бояться".
По словам Полински, археологи нашли в детской могиле также коллекцию сломанных костей, а также беременную с плодом возрастом около 6 месяцев.
'Vampire child' corpse is discovered in Polish cemetery with triangular padlock attached to its ankles to prevent it returning from the dead https://t.co/GjdlbksmSL pic.twitter.com/HMxGF6ue4x— Daily Mail Online (@MailOnline) August 7, 2023
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