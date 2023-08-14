Археологи в Польше обнаружили останки ребенка-"вампира": он был похоронен лицом вниз

По мнению антропологов, ребенку было от 5 до 7 лет. Останки его скелета были обнаружены в немаркированном массовом захоронении в одном из поселков Польши.

"Некрополь", что в переводе с греческого означает "город мертвых", - место, где археологи в прошлом годы обнаружили женщину - "вампира".

Она было похоронена висячим замком на большом пальце ноги и серпом на шее, чтобы, если она попытается восстать из мертвых, ее голова была отрублена.

Профессор Дариуш Полински из Университета Николая Коперника, руководивший обоими раскопками, рассказал, что обе могилы были найдены всего в двух метрах друг от друга на кладбище, которое, по мнению его команды, временное кладбище для "отчужденных" или тех, кто по различным причинам был нежданным на христианских кладбищах.