Опрос ⟩ Жители Эстонии очень по-разному оценили новые российские визы

- Это психологический фактор, я считаю. С ними население успокоится, не будет чувствовать себя ущемленными в правах посетить Россию. Я не думаю, что народ валом повалит за этими визами, тем более у нас живут и поляки, и немцы, и узбеки. Но это полезно со всех сторон: туристы поедут через Эстонию, потому что это - самое удобное направление для Скандинавии, если на автомобиле.

- Слушайте, вы поймите одно, что Эстония - маленькая страна, и нам очень нужны инвестиции и живые деньги, а турист из Дании или Швеции - это живые деньги, которых у нас нет. Надо восстанавливать взаимопонимание и доверие, а туризм, культура, наука - лучший путь к прекращению войны.

Комментарии автора

О российской единой электронной визе заговорили еще в 2020 году, когда в России был принят закон, согласно которому с 2021 года должно было начаться ее оформление в режиме онлайн для граждан более чем 50 стран мира.

Из-за пандемии закон так и не вступил в силу, однако уже в конце осени 2022 года Владимир Путин дал поручение своему правительству вернуться к вопросу выдачи электронных виз.

Несмотря на войну в Украине, развязанную страной-агрессором Россией в феврале 2022 года, с 1 августа 2023 года решение президента Владимира Путина о начале выдачи иностранным гражданам единых электронных виз, действительных на всей территории России, вступило в силу.

Срок действия российской единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, дает право людям, являющимся гражданами других стран, на однократный въезд в Россию и пребывание на ее территории не более чем 16 суток со дня пресечения границы РФ.

По данным МИД России, единая электронная виза позволяет посетить страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Виза является платной. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет около 52 долларов США.

Несмотря на начало выдачи российской единой электронной визы гражданам Эстонии, МИД Эстонии по-прежнему рекомендует не ездить в Россию без крайней необходимости.

По словам главы Министерства иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония пристально следит за событиями в Российской Федерации. Именно поэтому МИД Эстонии просит тех граждан ЭР, которые все же решились на поездку в Россию, зарегистрировать свое пребывание в РФ на странице https://reisitargalt.vm.ee/.