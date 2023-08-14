Названы самые востребованные маршруты airBaltic из Риги в июле

Также в июле из Риги были популярны маршруты в Мюнхен, Стокгольм, Париж и Вену.

По словам представителей компании, эти направления популярны как для отдыха, так и для деловых поездок.

Уже сообщалось, что airBaltic за семь месяцев этого года перевезла 2,506 млн пассажиров, что на 45,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В прошлом году авиакомпания перевезла 3,34 миллиона пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, но на 33,8% меньше, чем до пандемии Covid-19 - в 2019 году.