Фото ⟩ Как в сказке: в Эстонии на камеру засняли медведицу с тремя медвежатами

На снимках видно, как медвежата деловито исследуют все вокруг, пишет Общество охотников Эстонии.

Смотрите фото:

Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа Фото: Marek Kanguri rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа Фото: Marek Kanguri rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Медвежата обычно рождаются в январе. Новорожденные крохотные, а их вес при рождении не превышает полкилограмма, пишет RMK.

В среднем у молодой медведицы рождается один-два медвежонка, у медведицы постарше - два-три медвежонка, редко до пяти.