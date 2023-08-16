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Фото ⟩ Как в сказке: в Эстонии на камеру засняли медведицу с тремя медвежатами

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вечером 13 августа в Йыгевамаа (Эстония) на территории охотничьего общества Gustav перед лесной камерой оказалась медведица с тремя медвежатами, пишет Rus.Postimees

На снимках видно, как медвежата деловито исследуют все вокруг, пишет Общество охотников Эстонии.

Смотрите фото:

Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа
Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа Фото: Marek Kanguri rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts
Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа
Медведица с тремя медвежатами в Йыгевамаа Фото: Marek Kanguri rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Медвежата обычно рождаются в январе. Новорожденные крохотные, а их вес при рождении не превышает полкилограмма, пишет RMK

В среднем у молодой медведицы рождается один-два медвежонка, у медведицы постарше - два-три медвежонка, редко до пяти.

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