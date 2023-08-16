Подсолнечник, кукуруза и не только: в сельском хозяйстве Латвии могут появиться новые культуры

В связи с учащающейся жарой и засухой в Латвии необходимо задуматься о выращивании новых культур, сообщает Diena. "Под влиянием климатических изменений нам нужно начать работу над тем, какие культуры и сорта выращивать. И это направление в сторону жары и засухи, а не сырости и холода", - говорит руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Она отмечает, что необходимо выводить собственные культуры, а не просто завозить их из-за рубежа, поскольку климат Латвии отличается. Например, польские яблони в Латвии не растут, но люди часто этого не понимают.
"В сельском хозяйстве нам следует перенять пример испанского и итальянского овощеводства. Эти страны на протяжении десятилетий были основными поставщиками в Европе. Похоже, что тот климат, который был у них несколько десятилетий назад, будет у нас. И мы должны извлечь из этого уроки и воспользоваться ситуацией", - говорит Гунтис Гутманис, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.
"Очевидно, что климат меняется, в этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, что мы можем с этим сделать и как адаптироваться", - добавляет Гутманис. Специалисты Института агроресурсов в настоящее время работают в Стенде над проектом по выращиванию подсолнечника.
Раньше в Латвии не выращивали пшеницу твердых сортов, масличный рапс, кормовые культуры, соевые бобы, кукурузу, но теперь технологии и сорта изменились. "Сейчас у нас в Стенде есть селекционный проект с украинским ученым, который занимается селекцией подсолнечника в Украине. Мы пытаемся найти сорта, которые могут созревать в Латвии", - рассказывает Гулбе.
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