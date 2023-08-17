Видео ⟩ Встреча с шестью волчатами в Мадонском крае

Эксперт по охране окружающей среды Угис Бергманис, обследуя лесные насаждения в Мадонском крае, случайно столкнулся с очень интересной компанией. Стая из шести молодых волчат встретилась ему на дороге через лес, сообщают Latvijas valsts meži.
"11 августа в Мадонском крае старший эксперт по среде Latvijas valsts meži Угис Бергманис, обследуя лесные насаждения, встретил семью волков. Шесть молодых волчат лениво играли на лесной дороге", - гласит публикация.
Latvijas valsts meži поясняют, что в это время молодые волки уже почти самостоятельные и знакомятся с местностью вокруг. Днем они обычно держатся на освещенных солнцем участках, например, на лесных полянах.
Волки распространены по всей Латвии, особенно в Северном Курземе, а также в центральных и восточных регионах Латвии, где имеются обширные леса и болота.
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