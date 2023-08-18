Из-за суда приостановлены полномочия депутата Цесисской думы Штейнса

В связи с судом временно приостановлены полномочия депутата Цесисской краевой думы Айнара Штейнса (НЕ).
Штейнс заверил, что считает временное приостановление полномочий депутата правильным решением. Он пояснил, что против него было возбуждено уголовное дело за то, что он, будучи председателем Лигатненской краевой думы, якобы использовал имущество Лигатненского краевого самоуправления - квадрицикл - при проведении мероприятий по экологическому контролю и мониторингу для Общества устойчивого развития Гауи.
Согласно информации, доступной на портале Firmas.lv, Общество устойчивого развития Гауи было основано в 2015 году несколькими самоуправлениями бассейна реки Гауя, а в их исполнительный орган входят несколько бывших и действующих глав этих самоуправлений. Только Штейнс имеет право представлять общество единолично. Общество координирует работу самоуправлений по устойчивому содержанию Гауи, пояснил Штейнс.
Он утверждал, что в деле нет доказательств того, что он использовал квадроцикл в интересах общества. Он не признал себя виновным и обжаловал приговор.
Суд признал Штейнса виновным в злоупотреблении служебным положением и фальсификации служебных полномочий. Суд приговорил Штейнса к 220 часам общественных работ, лишив его права занимать государственные должности в государственной администрации сроком на один год и шесть месяцев.
В качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу Штейнсу оставили предыдущую - запрет занимать должности в самоуправлении Цесисского края и запрет на выезд из страны, отменив меру пресечения - запрет приближаться к определенным лицам. Решение обжаловано и не вступило в законную силу, сообщили агентству LETA в суде.
В четверг, 17 августа, на заседании думы секретарь Цесисской краевой избирательной комиссии Лига Дземидо проинформировала членов Цесисской краевой думы о решении избирательной комиссии назначить Яниса Кипурса членом Цессиской думы вместо Штейнса.
Вместе с получением полномочий депутата Кипурс также был избран в состав Комитета по предпринимательству и развитию, а также Комитета по образованию, культуре и спорту.
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