Из-за суда приостановлены полномочия депутата Цесисской думы Штейнса

Штейнс заверил, что считает временное приостановление полномочий депутата правильным решением. Он пояснил, что против него было возбуждено уголовное дело за то, что он, будучи председателем Лигатненской краевой думы, якобы использовал имущество Лигатненского краевого самоуправления - квадрицикл - при проведении мероприятий по экологическому контролю и мониторингу для Общества устойчивого развития Гауи.

Согласно информации, доступной на портале Firmas.lv, Общество устойчивого развития Гауи было основано в 2015 году несколькими самоуправлениями бассейна реки Гауя, а в их исполнительный орган входят несколько бывших и действующих глав этих самоуправлений. Только Штейнс имеет право представлять общество единолично. Общество координирует работу самоуправлений по устойчивому содержанию Гауи, пояснил Штейнс.

Он утверждал, что в деле нет доказательств того, что он использовал квадроцикл в интересах общества. Он не признал себя виновным и обжаловал приговор.