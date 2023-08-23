России не удалось успешно достичь Южного полюса Луны. Удастся ли Индии?

В понедельник, 21 августа, космическое агентство объявило, что космический аппарат Chandrayaan-3 находится на лунной орбите и уже определил потенциальные места посадки. Ученые полагают, что на Южном полюсе Луны можно найти замерзшую воду и другие ценные вещества. Ожидается, что Chandrayaan-3 попытается прилуниться 23 или 24 августа.

Chandrayaan-3 Mission:



Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).



This camera that assists in locating a safe landing area -- without boulders or deep trenches -- during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB — ISRO (@isro) August 21, 2023

На изображениях, опубликованных ISRO, четко видны кратеры на поверхности Луны, что поможет зонду ориентироваться и избежать столкновений с их краями.

Ранее сообщалось, что, по данным "Роскосмоса", российский автоматический модуль вышел на нерассчитанную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.

По информации "Роскосмоса", из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных космический аппарат вышел на нерассчитанную орбиту и потерпел крушение после столкновения с лунной поверхностью.

Индия планирует провести серию исследований на Луне в течение двух недель, чтобы выяснить, есть ли на спутнике замороженная вода, которую можно будет использовать в качестве топлива, кислорода и питьевой воды в будущем.