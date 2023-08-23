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России не удалось успешно достичь Южного полюса Луны. Удастся ли Индии?

rus.tvnet.lv
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Луна. Иллюстративное фото
Луна. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

После неудачной попытки России посадить свой аппарат на Луну Индийская организация космических исследований (ISRO) попытается достичь южной стороны Луны.

В понедельник, 21 августа, космическое агентство объявило, что космический аппарат Chandrayaan-3 находится на лунной орбите и уже определил потенциальные места посадки. Ученые полагают, что на Южном полюсе Луны можно найти замерзшую воду и другие ценные вещества. Ожидается, что Chandrayaan-3 попытается прилуниться 23 или 24 августа.

На изображениях, опубликованных ISRO, четко видны кратеры на поверхности Луны, что поможет зонду ориентироваться и избежать столкновений с их краями.

Ранее сообщалось, что, по данным "Роскосмоса", российский автоматический модуль вышел на нерассчитанную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.

По информации "Роскосмоса", из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных космический аппарат вышел на нерассчитанную орбиту и потерпел крушение после столкновения с лунной поверхностью.

Индия планирует провести серию исследований на Луне в течение двух недель, чтобы выяснить, есть ли на спутнике замороженная вода, которую можно будет использовать в качестве топлива, кислорода и питьевой воды в будущем.

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