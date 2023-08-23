Растет разрыв в зарплатах руководителей и работников

Согласно исследованию, проведенному независимым аналитическим центром High Pay Centre, зарплаты менеджеров компаний, входящих в индекс FTSE 100 (индекс, который отслеживает 100 крупнейших по рыночной капитализации публичных компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже)

были в 118 раз выше, чем у среднего рабочего в Великобритании, работающего полный рабочий день.

В 2021 году этот показатель составлял 108.

Например, самую высокую зарплату в прошлом году получил глава фармацевтического гиганта AstraZeneca Паскаль Сорио - 19,75 млн евро. За ним следует Чарльз Вудберн, глава BAE Systems, с зарплатой 12,53 млн евро.

Исследование пришло к выводу, что средняя зарплата главы компании из индекса FTSE 100 выросла с 3,96 миллиона евро в 2021 году до 4,58 миллиона евро в прошлом году.

Профсоюзы подчеркивают, что результаты этого исследования показывают, что Великобритания стала "страной абсолютных крайностей".

"В то время, когда миллионы семей сталкиваются с ростом стоимости жизни и сокращением семейных бюджетов из-за кризиса, главы бизнесов могут насладиться резким ростом заработной платы", - говорит Пол Новак, генеральный секретарь Конгресса профсоюзов (TUC).

По официальным данным, заработная плата работающих выросла в среднем на 7,8%. Однако с учетом роста инфляции рост реальной заработной платы составляет всего 0,6%.

Сообщается, что рост стоимости жизни и стагнация заработной платы рабочих привели к нескольким забастовкам в прошлом году. Водители машин скорой помощи, врачи, юристы и учителя объявили забастовку.