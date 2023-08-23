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Латвийские школьники впервые завоевали медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

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Наблюдение за звездами
Наблюдение за звездами Фото: Shutterstock

На Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA 2023) серебряную медаль получила Олита Анастасия Задорожная из Международной школы Ekziperī, а бронзовую - Виестур Стрелчс из Инженерной гимназии Рижского технического университета (RTU), сообщила представитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лаура Ширака.

Это первый раз, когда школьники из Латвии на этих соревнованиях завоевали медали, кроме того, впервые латвийская команда принимала участие в полном составе из пяти участников. Латвию на олимпиаде представляли также Илья Никс Столигво и Том Озолиньш из Рижской 1-й государственной гимназии, а также Эрнест Лазданс из Средней школы инженерных наук РТУ.

В олимпиаде, проходившей с 10 по 20 августа в польском городе Хожув, приняли участие 250 студентов из 52 стран.

Участники в течение нескольких дней соревновались в четырех турах творческих заданий: обработка данных последних наблюдений черных дыр и двойных звезд в туре анализа данных, наблюдение различных астрономических объектов и процессов с помощью телескопа в туре наблюдений, анализ и решение задач в туре теории, наблюдение и определение потока, светимости, движения космических объектов в туре планетария.

Задания были направлены на проверку знаний и умений путем рассмотрения и анализа реальных астрономических объектов, процессов и явлений, а также актуальных данных современных астрономических исследований.

Работа студентов оценивалась отдельными организаторами и руководителями команд по единым критериям. При выставлении оценок руководители групп сверяются с оценками организаторов. В случае расхождения оценок руководители групп имеют возможность участвовать в процессе модерации и аргументировать необходимость начисления студентам дополнительных баллов за их работу.

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