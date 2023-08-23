Латвийские школьники впервые завоевали медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Это первый раз, когда школьники из Латвии на этих соревнованиях завоевали медали, кроме того, впервые латвийская команда принимала участие в полном составе из пяти участников. Латвию на олимпиаде представляли также Илья Никс Столигво и Том Озолиньш из Рижской 1-й государственной гимназии, а также Эрнест Лазданс из Средней школы инженерных наук РТУ.

В олимпиаде, проходившей с 10 по 20 августа в польском городе Хожув, приняли участие 250 студентов из 52 стран.

Участники в течение нескольких дней соревновались в четырех турах творческих заданий: обработка данных последних наблюдений черных дыр и двойных звезд в туре анализа данных, наблюдение различных астрономических объектов и процессов с помощью телескопа в туре наблюдений, анализ и решение задач в туре теории, наблюдение и определение потока, светимости, движения космических объектов в туре планетария.

Задания были направлены на проверку знаний и умений путем рассмотрения и анализа реальных астрономических объектов, процессов и явлений, а также актуальных данных современных астрономических исследований.

Работа студентов оценивалась отдельными организаторами и руководителями команд по единым критериям. При выставлении оценок руководители групп сверяются с оценками организаторов. В случае расхождения оценок руководители групп имеют возможность участвовать в процессе модерации и аргументировать необходимость начисления студентам дополнительных баллов за их работу.