"Прогрессивные" и Нацобъединение продолжают выражать желание работать в правительстве

Взаимные антипатии могут означать, что только одна из этих партий может быть включена в формирующуюся коалицию.

Сегодня после встречи президента Эдгара Ринкевича с пятью партиями представитель Нацобъединения, депутат Европарламента Роберт Зиле заявил, что сближение "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" произошло только в конкретной политической ситуации - уже прошедших выборов президента.

Зиле сослался на заявление кандидата в премьер-министры от "Нового Единства", министра благосостояния Эвики Силини о том, что переговоры по новому правительству начинаются с "чистого листа".

В то же время он подчеркнул идеологические разногласия с "Прогрессивными" и озвучил свое наблюдение о том, что идеологически разные правительства постепенно разваливаются изнутри.

Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев на вопрос, какая из двух партий имеет больше реальных возможностей работать в правительстве, а какая окажется в оппозиции, ответил, что это вопрос переговоров.

Шуваев согласился, что необходимо как можно скорее сформировать правительство. "Решения должны в какой-то степени начинаться с "чистого листа", но, поскольку предварительная подготовка уже была, мы находимся в хорошей стартовой позиции", - сказал Шуваев.

Он также заявил, что "Прогрессивные" готовы приступить к переговорам о формировании правительства, как только президент выдвинет кандидата на пост премьер-министра, и добавил, что шансы на формирование четырехпартийной коалиции очень хорошие.