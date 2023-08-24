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В Риге девушка на электросамокате сбила пешехода и уехала. Полиция ищет очевидцев

rus.tvnet.lv
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Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

11 августа в 23:12 в Риге на улице Таллинас, напротив дома по ул. Таллинас, 51а, девушка на электросамокате на тротуаре сбила женщину-пешехода, после чего уехала, не останавливаясь, сообщает Государственная полиция.

В результате столкновения пешеход получила травмы.

Полиция просит отозваться очевидцев произошедшего, которые могут предоставить ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 67219765, 26467582 в рабочие дни с 8:00 до 16:30 или по номеру 110.

Кроме того, стражи порядка призывают отозваться саму девушку-водителя электросамоката.

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