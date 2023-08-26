Проведут крупнейшую за последние 50 лет операцию по поиску лох-несского чудовища

Операция The Quest Weekend, организованная Лох-Несским центром в Шотландии, пройдет 26 и 27 августа. В ней будет использовано множество дронов с инфракрасными камерами, а также гидрофон - прибор для приема звука и ультразвука под водой.

По данным центра, эти новые технологии позволят исследовать воды озера так, как никогда раньше. Эта двухдневная операция является крупнейшей в истории исследований озера Лох-Несс с 1972 года.

"Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, и благодаря этому обширному исследованию у вас будет реальная возможность лично убедиться в разгадке этой увлекательной тайны, которая захватила умы стольких людей во всем мире", - заявил эксперт Алан Маккенна BBC News.

Самые старые источники, в которых упоминается лох-несское чудовище, датируются VI веком нашей эры. В 1933 году эта легенда стала известна всему миру, когда супружеская пара сообщила, что видела в озере большое существо, похожее на дракона или какого-то доисторического монстра. Он пересек им дорогу и соскользнул в озеро.

С тех пор озеро привлекло бесчисленные толпы туристов, надеющихся разгадать тайну лох-несского чудовища. Правда, доказательств существования этого существа пока не найдено. Есть лишь несколько размытых фотографий и подозрительные видеозаписи.

Недавно исследователи выдвинули правдоподобную теорию о том, что лох-несское чудовище, или Несси, на самом деле может быть гигантским угрем. Эта теория подтверждается предыдущими исследованиями, в ходе которых в мутных водах озера Лох-Несс была обнаружена ДНК многих угрей.

Некоторые полагают, что это чудовище - какая-то доисторическая морская рептилия или другое необычное животное. Будем надеяться, что новая операция наконец откроет нам правду.