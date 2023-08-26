Поверхность Марса местами похожа на морщинистый мозг

Пейзажи Марса, которые напоминают мозг находятся на средних высотах, где северные равнины встречаются с южными высокогорьями. Обычно они появляются в кратерах и долинах, где есть лед. Исследователи полагают, что это явление как-то связано с поведением замерзшей воды.

Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Одна из особенностей заключается в том, что эти “морщины” имеют высоту от 4 до 5 метров и каким-то образом образовались в результате наступления льда. Возможно, они образовались из водяного льда под поверхностью Марса.

Аналог этого ландшафта на Земле найти сложно, однако нечто подобное в гораздо меньших масштабах можно наблюдать на севере Канады.