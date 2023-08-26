Поверхность Марса местами похожа на морщинистый мозг

Марс - планета, полная чудес. Едва мы, кажется, разгадали одну загадку, как появляется следующая. Вот, например, марсианский пейзаж. Покрытая хребтами и ущельями местность поразительно похожа на изогнутую поверхность человеческого мозга. Что именно стало причиной этого явления, не ясно.
Пейзажи Марса, которые напоминают мозг находятся на средних высотах, где северные равнины встречаются с южными высокогорьями. Обычно они появляются в кратерах и долинах, где есть лед. Исследователи полагают, что это явление как-то связано с поведением замерзшей воды.
Одна из особенностей заключается в том, что эти “морщины” имеют высоту от 4 до 5 метров и каким-то образом образовались в результате наступления льда. Возможно, они образовались из водяного льда под поверхностью Марса.
Аналог этого ландшафта на Земле найти сложно, однако нечто подобное в гораздо меньших масштабах можно наблюдать на севере Канады.
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