Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавты из США, Дании и Японии Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, а также российский космонавт Константин Борисов. В воскресенье, 27 августа, они должны состыковаться с орбитальной станцией и заменить четырех астронавтов, находящихся там с марта. Планируется, что новый экипаж пробудет на МКС полгода.