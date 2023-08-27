Финансовые проблемы Ceļu pārvalde: некоторые работы остановлены на половине

В этом году улицы Риги подвергаются беспрецедентным ремонтам. В центре города в рамках проекта Rail Baltica изменились маршруты движения пешеходов и водителей, реконструируется Брасовский путепровод, ремонтируются трамвайные пути, на многих улицах заменяется изношенный асфальт. "Только слепой не видит прогресса", - так незадолго до вступления в должность мэра Риги неделю назад сказал ответственный за сферу сообщения депутат Рижской думы Вилнис Кирсис. Но работ начато так много, что ремонтные бригады не успевают все закончить. Передача De facto Латвийского телевидения рассказывает о двух объектах, где из-за финансовых проблем Ceļu pārvalde асфальтирование сильно затянулось.
Улица Экспорта рядом с Рижским пассажирским портом является одной из магистральных улиц города. В мае Рижская дума объявила, что за 10 дней восстановит асфальтовое покрытие от Вантового моста до улицы Элизабетес. Однако по состоянию на конец августа работы так и не были завершены: асфальт был уложен частично, а остальная часть участка была отфрезерована и покрыта выбоинами.
Аналогичная картина наблюдается и на 2-й Чиекуркалнской линии. Первоначально ремонт тротуара на участке длиной около 800 метров должен был завершиться к середине июля. На данный момент перекопан только тротуар в одном конце улицы, сложены столбики, но рабочих давно не видно. "Рабочих не видно уже около трех месяцев", - рассказал LTV один из жителей Чиекуркалнса.
Асфальтирование как в Чиекуркалнсе, так и на улице Экспорта было поручено Ceļu pārvalde. Предприятие находится в шаге от банкротства. Этим и объясняется отказ от работ.
Главе департамента сообщения Рижской думы Янису Вайводсу известно, что рабочие вывезли технику на объект за пределами Риги.
"У них есть время до ноября, чтобы завершить эту работу. Мы связались с полным товариществом. Там сообщили, что в ближайшее время возобновят работы на объекте и заменят дорожное покрытие", - сказал Вайводс.
Ceļu pārvalde до сих пор было ведущим предприятием по уборке и ремонту улиц в Риге. Предприятие управляет как полным товариществом по обслуживанию правого берега Даугавы, так и полным товариществом по обслуживанию левого берега Даугавы. Оба товарищества, в которые входят и другие предприятия, имеют долгосрочные договоры с городской думой.
Начатые, но не завершенные работы планируются в рамках того самого ямочного ремонта, который едва не стоил должности руководству департамента как слишком дорогой. "В ходе совещания члены полного товарищества указали, что они способны и располагают техническими средствами для обеспечения выполнения контракта. В случае, если Ceļu pārvalde окажется неплатежеспособным и не сможет выполнить контракт, остальные участники готовы выполнить оставшуюся часть контракта", - сказал директор департамента.
Руководство ремонтными работами на правом берегу Даугавы перешло от Ceļu pārvalde к предприятию Pilsētas eko serviss, входящему в состав группы по сбору мусора Eco Baltia. Оно подтверждает, что Ceļu pārvalde по состоянию на август фактически не выполняет свою работу.
"Мы знаем эти наболевшие объекты - Чиекуркалнская линия, улица Экспорта. Это для всех самое очевидное. Ceļu pārvalde эти объекты не смогло закончить, так как сотрудники их кинули", - рассказал председатель правления Pilsētas eko serviss Янис Айзбалтс.
Он приносит рижанам извинения, так как часть объектов, в том числе улицу Экспорта, нужно было закончить до Праздника песни и танца. "Праздник песни прошел, и, как вы видите, улица Экспорта такая, какая она есть. Но до ноября все работы должны быть закончены", - пообещал Айзбалтс.
На следующей неделе планируется начать асфальтирование улицы Экспорта, поэтому ожидаются ограничения движения. В свою очередь, в Чиекуркалнсе возобновления необходимых работ еще нужно ждать, так как товарищество согласует их объем с департаментом.
Для выполнения контракта компания по обслуживанию правого берега Даугавы привлекла несколько субподрядчиков. Одним из них является компания Roadeks, обслуживающая левый берег Даугавы, крупнейшим акционером которой является CleanR, занимающаяся переработкой отходов. Например, летом Roadeks заасфальтировал улицу Эзермалас, но работы до сих пор не приняты департаментом из-за дефектов. Roadeks как компания, обслуживающая левый берег, письменно ответила LTV, что у нее нет оснований беспокоиться относительно выполнения контракта в связи с финансовыми трудностями Ceļu pārvalde.
Ceļu pārvalde осталось должно 3,5 миллиона евро застрахованным кредиторам и в несколько раз больше - остальным. В июне компания была взята под судебную защиту для погашения долгов. Однако в августе процедура защиты была прекращена. В частности, суд не смог установить, кому Ceļu pārvalde действительно должна деньги. Например, был зарегистрирован коммерческий залог на имя холдинга акционера Rietumu banka Леонида Эстеркина, но в списке кредиторов такого имени нет.
Интересно, что в списке кредиторов Ceļu pārvalde фигурируют несколько профсоюзов, которые могут быть связаны с руководством департамента сообщения Рижской думы. Ceļu pārvalde, по некоторым данным, задолжало 30 000 евро профсоюзу муниципальных организаций и государственных учреждений, который возглавляет бывший директор департамента Виталий Рейнбах.
Напомним, что 10 лет назад Рейнбах был задержан KNAB по подозрению в том, что склонял водителей маршрутных такси к вступлению в профсоюз и уплате незаконных ежемесячных взносов за машину. Однако никакого взяточничества со стороны Рейнбаха доказано не было. Слишком противоречивы были показания заинтересованных.
Согласно списку кредиторов, с которым ознакомилась программа, Ceļu pārvalde также якобы должно 33 300 евро Латвийскому профсоюзу трудящихся, членом правления которого до 2019 года был нынешний директор департамента сообщения Янис Вайводс.
Вайводс утверждает, что в период его работы у профсоюза не было договора с Ceļu pārvalde и что он ничего не знал о задолженности. Он также отрицает, что Ceļu pārvalde производило какие-либо выплаты профсоюзу, чтобы добиться расположения управления: "Могу отметить, что с тех пор, как я управляю департаментом, таких ситуаций определенно не должно было возникнуть. Мне об этом ничего не известно. Могу также заверить, что, когда я был членом правления Латвийского профсоюза трудящихся, такая система не практиковалась".
В свою очередь бывший директор департамента сообщения Рейнбах на вопросы не ответил. В офисе Ceļu pārvalde всю неделю не брали трубку и не отвечали на электронную почту.
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