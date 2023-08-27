Финансовые проблемы Ceļu pārvalde: некоторые работы остановлены на половине

Напомним, что 10 лет назад Рейнбах был задержан KNAB по подозрению в том, что склонял водителей маршрутных такси к вступлению в профсоюз и уплате незаконных ежемесячных взносов за машину. Однако никакого взяточничества со стороны Рейнбаха доказано не было. Слишком противоречивы были показания заинтересованных.

Согласно списку кредиторов, с которым ознакомилась программа, Ceļu pārvalde также якобы должно 33 300 евро Латвийскому профсоюзу трудящихся, членом правления которого до 2019 года был нынешний директор департамента сообщения Янис Вайводс.

Вайводс утверждает, что в период его работы у профсоюза не было договора с Ceļu pārvalde и что он ничего не знал о задолженности. Он также отрицает, что Ceļu pārvalde производило какие-либо выплаты профсоюзу, чтобы добиться расположения управления: "Могу отметить, что с тех пор, как я управляю департаментом, таких ситуаций определенно не должно было возникнуть. Мне об этом ничего не известно. Могу также заверить, что, когда я был членом правления Латвийского профсоюза трудящихся, такая система не практиковалась".

В свою очередь бывший директор департамента сообщения Рейнбах на вопросы не ответил. В офисе Ceļu pārvalde всю неделю не брали трубку и не отвечали на электронную почту.