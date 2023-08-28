Новый запуск SpaceX: число спутников Starlink на орбите превысило 5000

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 мини-спутниками Starlink на борту произведен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

После разделения ступеней ракеты-носителя первая многоразовая ступень совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Это было ее третье использование.