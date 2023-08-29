Видео ⟩ Блогер из Латвии Лида Нижникова: "Норвегия оказалась другой!"

"Норвегия - одна из самых сытых, чистых, спокойных и благополучных стран мира. Меня, как и большинство туристов, завораживали картинки в интернете норвежских фьордов, водопадов, лесов и китовых сафари.

И я отправилась по сказочной стране на охоту за приключениями, походами с палаткой, лучшими закатами и поняла, что для меня Норвегия оказалась другой!" - признается Лида Нижникова в своем новом выпуске на YouTube-канале "Попутчики".

Она не скрывает своего восхищения от поездки: "Норвегия - страна, где я была готова отказаться от сна, чтобы наблюдать происходящее вокруг себя дольше. Иногда я не верила своим глазам, масштабы заставляли ощущать себя маленькой крошкой среди могущества и силы природы. Единство прогрессирующих технологий и забота о главном заставляют поверить в будущее, где будет гармония, дружба и любовь".

Проект о путешествиях "Попутчики" Лида Нижникова запустила осенью 2022 года. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Нижникова является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.