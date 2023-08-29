Видео ⟩ Буря на Мальорке: круизный лайнер столкнулся с танкером

В воскресенье круизное судно, на котором находилось несколько тысяч британских туристов, из-за сильного ветра у побережья Мальорки столкнулось с нефтяным танкером. Как сообщает Euronews, люди серьезных травм не получили.
300-метровый круизный лайнер стоял на причале в порту Пальмы, на излюбленном туристами испанском острове Мальорка.
¡Impresionante la rotura de la amarra del crucero atracado en el puerto de Palma! 😱https://t.co/9PqdQsh7WY#Temporal #Mallorca pic.twitter.com/njpvFKoOkP— Charina Cañas Campoamor (@Azotesur) August 27, 2023
Порывы ветра достигали скорости примерно 120 километров в час. Сильный ветер повредил швартовы, и круизное судно начало дрейфовать, пока не столкнулось с нефтяным танкером.
"Небольшое количество людей получили легкие травмы. Их осмотрели в медицинском центре судна", сообщила компания P&O Cruises, которой принадлежит судно.
"Ветер мотал наше круизное судно по порту как соломинку. Оно врезалось в стену и поэтому остановилось. В противном случае нас бы сдуло", - говорит один из авторов видео, снятых на судне во время бури.
A cruise ship with thousands of passengers on board collided with an oil tanker off the coast of Palma de Mallorca in Spain due to bad weather, leaving some injured.— Bloomberg (@business) August 28, 2023
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В результате столкновения в корпусе танкера образовалась пробоина, но разлива нефти не произошло.
В Испании после недели сильной жары начался шторм с проливными дождями и градом. Особенно сильным он оказался на Балеарских островах, расположенных к востоку от материковой части Испании, а также в Каталонии и Валенсии.
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