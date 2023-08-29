В Австралии женщина жаловалась на депрессию и забывчивость. В ее мозге обнаружили живого червя

«Канберра - небольшое место, поэтому мы отправили червя, который был еще жив, прямо в лабораторию ученого из CSIRO, который имеет большой опыт работы с паразитами», - сказал Сенанаяке. Тот немедленно определил незваного гостя как Ophidascaris robertsi - круглого червя, часто встречающегося у ковровых питонов, неядовитых змей, обитающих на большей части территории Австралии.

Это первый случай обнаружения этого паразита у человека.

Ковровый питон Фото: Getty Images

Как оказалось, пациентка живет вблизи озера, где обитают ковровые питоны. По словам Сенанаяке, несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы в окрестностях озера, чтобы использовать их в приготовлении пищи.

Врачи и ученые, занимавшиеся этим случаем, предполагают, что паразит мог попасть в траву с фекалиями питона. По их мнению, личинки попали на пищу или кухонную утварь из-за немытых рук, а возможно, и с зеленью.

По словам Сенанаяке, этот случай подчеркивает опасность передачи болезней и инфекций от животных к человеку, особенно по мере того, как люди и животные начинают жить все ближе друг к другу, а их места обитания все больше пересекаются.