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На выплату пенсии Левитсу до конца года выделено 39 000 евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Правительство во вторник, 29 августа, утвердило выделение дополнительного финансирования для выплаты ежемесячной пенсии бывшему президенту Эгилу Левитсу до конца текущего года в размере 39 078 евро.

Как сообщили в Государственной канцелярии, согласно закону об обеспечении деятельности президента после ухода с поста бывший президент имеет право на социальные и другие гарантии.

Одной из социальных гарантий является ежемесячная пенсия в размере 85% от месячной зарплаты президента.

Оценка финансовых ресурсов канцелярии президента показала, что их недостаточно для выплаты Левитсу пенсии в указанном объеме и необходимо дополнительное финансирование.

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