На выплату пенсии Левитсу до конца года выделено 39 000 евро

Как сообщили в Государственной канцелярии, согласно закону об обеспечении деятельности президента после ухода с поста бывший президент имеет право на социальные и другие гарантии.

Одной из социальных гарантий является ежемесячная пенсия в размере 85% от месячной зарплаты президента.

Оценка финансовых ресурсов канцелярии президента показала, что их недостаточно для выплаты Левитсу пенсии в указанном объеме и необходимо дополнительное финансирование.