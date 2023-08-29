Правительство во вторник, 29 августа, утвердило выделение дополнительного финансирования для выплаты ежемесячной пенсии бывшему президенту Эгилу Левитсу до конца текущего года в размере 39 078 евро.
На выплату пенсии Левитсу до конца года выделено 39 000 евро
Как сообщили в Государственной канцелярии, согласно закону об обеспечении деятельности президента после ухода с поста бывший президент имеет право на социальные и другие гарантии.
Одной из социальных гарантий является ежемесячная пенсия в размере 85% от месячной зарплаты президента.
Оценка финансовых ресурсов канцелярии президента показала, что их недостаточно для выплаты Левитсу пенсии в указанном объеме и необходимо дополнительное финансирование.
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