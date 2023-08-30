Президент о пересмотре тарифов: в декабре лучше, чем через полтора года

Как сообщалось, в начале августа Ринкевич заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ни соразмерными, ни оправданными, ни разумными. По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свою функцию, поскольку не были учтены интересы населения.

Ринкевич отметил в среду, что новому правительству придется решить ряд вопросов, включая тарифы на распределение электроэнергии и реформы SPRK. Президент заявил, что все партии, с которыми он разговаривал, готовы работать над системными решениями в связи с SPRK.

Президент подчеркнул, что необходимо дождаться информации о прибыли энергетических компаний, а также о том, как в целом будет развиваться ситуация. Ринкевич также отметил, что для всего этого необходимо эффективное правительство.