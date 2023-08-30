Президент о пересмотре тарифов: в декабре лучше, чем через полтора года

Пересмотр тарифов на распределение электроэнергии в декабре лучше, чем через полтора года, заявил сегодня президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Как сообщалось, в начале августа Ринкевич заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ни соразмерными, ни оправданными, ни разумными. По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свою функцию, поскольку не были учтены интересы населения.
Ринкевич отметил в среду, что новому правительству придется решить ряд вопросов, включая тарифы на распределение электроэнергии и реформы SPRK. Президент заявил, что все партии, с которыми он разговаривал, готовы работать над системными решениями в связи с SPRK.
Президент подчеркнул, что необходимо дождаться информации о прибыли энергетических компаний, а также о том, как в целом будет развиваться ситуация. Ринкевич также отметил, что для всего этого необходимо эффективное правительство.
"Я в замке могу много говорить и призывать, но настоящей работой занимается Кабинет министров, Сейм, если необходимо внести изменения в законы, я готов сотрудничать. (..) Я не удовлетворен рассказами регулятора или компании, что у них все в порядке с точки зрения методологии. Это непорядок с общественно-политической точки зрения", - сказал президент.
По словам Ринкевича, речь не идет о том, чтобы отменять тарифы. Понятно, что реформу необходимо проводить, учитывая, что в настоящее время домохозяйства в странах Балтии платят за электроэнергию гораздо больше.
"Системно я пока вижу, что эта проблема не решена. Я жду правительство в любой комбинации, будь то три или четыре политические силы. По мне, пусть хоть весь Сейм формирует Кабинет министров. Это абсолютно приоритетный вопрос. Нет, на данный момент меня не устраивает сложившаяся ситуация. Мы упали в яму формирования правительства, из которой следует как можно скорее выкарабкаться, и воз нового правительства должен начать двигаться вперед", - сказал президент.
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