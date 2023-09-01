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Фото ⟩ В Гулбене обнаружена лягушка необычного окраса

rus.tvnet.lv
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Фото: Rīgas Zoodārzs/Riga Zoo

В Рижском зоопарке свой дом обрела лягушка с необычайным оранжевым окрасом, сообщает представитель зоопарка Элиза Линдане.

Галерея: Необычная лягушка 

Лягушку с необычным окрасом специалисты заметили в социальных сетях 15 августа. Тогда команда руководителя отдела науки и образования Рижского зоопарка Ребеки Шкерстини отправилась в Гулбене, где и была замечена необычная лягушка. 

В Латвии обитают три похожих вида лягушек - озерная, прудовая и зеленая. Их различия заключаются в деталях, поэтому в зоопарке пришлось измерить не только длину животного, но и его ноги и даже "пальцы". Анализ результатов показал, что это земноводное относится к виду зеленых лягушек.

Специалисты решили увести лягушку с собой в зоопарк. "Решили, что попросим разрешение у хозяина пруда забрать лягушку, так как у нее мало шансов на выживание в дикой природе - слишком яркий окрас". По словам специалистов, она смогла вырасти, вероятно, из-за нахождения в частном пруду, куда хищники попадают реже. 

Характерная окраска лягушки обусловлена ​​частичным лейкизмом - неравномерной потерей пигментации. Лейкизм наблюдается у различных видов животных, таких как львы, лошади, птицы и змеи.

Специалисты зоопарка просят сообщать о случаях, если вы встретили в природе животных нетипичного для них окраса. 

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