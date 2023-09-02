После крушения российского зонда на Луне появился новый кратер

Кратер был обнаружен лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO) НАСА путем сравнения изображений местности, сделанных до и после крушения российского зонда.

"Поскольку новый кратер расположен недалеко от предполагаемого места крушения "Луны-25", команда LRO приходит к выводу, что он, скорее всего, был вызван крушением этого аппарата, а не каким-либо естественным столкновением", - говорится в заявлении НАСА.

Диаметр нового кратера составляет десять метров, а расположен он примерно в 400 километрах от запланированного места посадки "Луны-25".

Как сообщалось, 20 августа российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило, что российский космический зонд "Луна-25" врезался в поверхность Луны. По данным "Роскосмоса", модуль вышел на нерассчитанную орбиту .

19 августа по программе полета "Луны-25" предполагалось дать импульс, который позволил бы создать предстартовую эллиптическую орбиту аппарата. В субботу около 14:57 по московскому времени связь с "Луной-25" прервалась. Последующие поиски устройства 19 и 20 августа закончились безрезультатно.

"Луна-25" входила в российскую лунную программу, предусматривающую строительство космической станции на этом спутнике Земли к 2040 году. Начало миссии было отложено после полномасштабного вторжения России в Украину из-за отсутствия важных компонентов из Европы. Предыдущий зонд "Луна-24" был отправлен на Луну в 1976 году.