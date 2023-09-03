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Шольц во время пробежки травмировал лицо и отложил участие в предвыборных мероприятиях

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Канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AFP/SCANPIX

Избирательная кампания в Гессене в конце этой недели будет проходить без канцлера Олафа Шольца. Политик получил травму во время пробежки, но на следующей неделе он планирует продолжить работу, в субботу вечером пишет издание Der Spiegel.

Из-за спортивной травмы канцлер Олаф Шольц отменил назначенную в воскресенье встречу в Гессене. Он упал во время пробежки и травмировал лицо, в субботу сообщил пресс-секретарь федерального правительства. Это не повлияет на его рабочий порядок на следующей неделе.

Изначально предполагалось, что в воскресенье Шольц посетит собрания избирательной кампании в Гессене, в том числе в Герингене, где родился депутат Бундестага Михаэль Рот. Запланированная встреча жителей с канцлером отменена. Ожидается, что Шольц также не примет участие в праздничном мероприятии в Бад-Гомбурге. Выборы в Гессене состоятся 8 октября.

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