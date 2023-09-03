Шольц во время пробежки травмировал лицо и отложил участие в предвыборных мероприятиях

Из-за спортивной травмы канцлер Олаф Шольц отменил назначенную в воскресенье встречу в Гессене. Он упал во время пробежки и травмировал лицо, в субботу сообщил пресс-секретарь федерального правительства. Это не повлияет на его рабочий порядок на следующей неделе.

Изначально предполагалось, что в воскресенье Шольц посетит собрания избирательной кампании в Гессене, в том числе в Герингене, где родился депутат Бундестага Михаэль Рот. Запланированная встреча жителей с канцлером отменена. Ожидается, что Шольц также не примет участие в праздничном мероприятии в Бад-Гомбурге. Выборы в Гессене состоятся 8 октября.