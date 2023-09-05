Правительство поддержало отмену закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19

В то же время в Минздраве отмечают, что после отмены закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19 необходимо обеспечить непрерывность работы системы VIVAT (единая сеть вакцинации), поскольку вакцинация против Covid-19 будет по-прежнему важна, особенно осенью, когда ожидается повторение вспышки Covid-19 и вакцинация будет актуальна для лиц из групп риска.

Кроме того, положительный опыт работы этой системы может быть эффективно использован для обеспечения доступности населению других вакцин, особенно против сезонного гриппа, поэтому данная норма также будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.

В то же время законом об эпидемиологической безопасности планируется ужесточить регулирование карантинного режима в местах лишения свободы и применять его при любом распространении опасного инфекционного заболевания. В Минздраве поясняют, что такое решение необходимо, поскольку различные инфекции имеют свойство распространяться быстро и неожиданно, в результате чего необходимы незамедлительные действия руководителя Управления мест заключения. При этом ограничения должны быть соразмерны рискам эпидемиологической угрозы, подчеркивают в Минздраве.

Чтобы не лишать пациентов возможности обращаться за защитой прав пациентов в Государственное агентство лекарств в случаях, когда побочные эффекты вакцины против Covid-19 нанесли тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни, Минздрав планирует включить эту норму закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19 в закон о правах пациентов.

Таким образом, закон о правах пациентов планируется дополнить положением о том, что Кабинет министров определяет требования и порядок, в соответствии с которыми запрашивается, назначается и выплачивается компенсация или принимается решение об отказе, а также определяется размер компенсации в зависимости от тяжести ущерба, не превышающий 142 290 евро, если причинен тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни пациента вследствие побочных эффектов вакцины против Covid-19.

Предусмотрено, что, как и прежде, срок рассмотрения заявок на получение компенсации составит шесть месяцев и заявка на получение компенсации должна быть подана не позднее двух лет со дня выявления ущерба здоровью или жизни, но не позднее трех лет со дня вакцинации.

Планируется, что закон об управлении ситуацией с распространением Covid-19, а также правила Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" будут действовать до 31 декабря 2023 года.