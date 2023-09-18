"Здесь гимн поют от самого сердца". Исследователь Марина из Минска о жизни в Латвии

Марина Канапелька Фото: Juris Lisovs/TVNET

В Латвии Марина работает в компании по производству детекторов Baltic Scientific Instruments.

"С гордостью за Латвию могу сказать, что это третье в мире производство детекторов", - подчеркивает она.

Марина начала учить латышский язык, на данном этапе - на уровне B1. Ее удивляет, что в Латвии "государственные органы помогают людям". Поражает ее и тот патриотизм, который присущ жителям Латвии. "Гимн здесь поют от сердца", - говорит она. Ей бы хотелось видеть это на своей родине.

"Вернуться в Беларусь будет возможно, когда падет режим и я увижу, что возвращаться безопасно", - подытоживает новая героиня проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.