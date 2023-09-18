Исследователь Марина Канапелька из Минска живет в Латвии почти 3 года. После работы наблюдателем на выборах президента Беларуси и участия в протестах в 2020 году она была вынуждена искать убежище от режима Александра Лукашенко в нашей стране.
"Здесь гимн поют от самого сердца". Исследователь Марина из Минска о жизни в Латвии
Марину всегда интересовала экология, в школе ей хорошо давались математика и физика, поэтому она выбрала себе непростую профессию, связанную с научными исследованиями и ядерной физикой. Ее профессия ей очень нравилась, но с самого детства она понимала, что в стране происходят изменения. Меняются не только флаг и гимн, меняется история.
Когда дети подросли, Марина решила, что пора начать как-то действовать. Она записалась в независимые наблюдатели на выборах, отмечала все нарушения. Ее оппозиционная деятельность не прошла бесследно: "Началась какая-то травля на работе. Приезжал и из КГБ ко мне в институт, по моему вопросу... Они все время зажимали и зажимали. Меня отселили в другой корпус.
Всему институту сказали, что я шпион или вообще ненормальная. В общем, я поняла, что мне надо объявить о том, что я все-таки ухожу, иначе покоя не дадут".
Марине помогли найти работу в Риге, в феврале 2021 года она была здесь. Через полгода к ней в Латвию приехали муж и дети.
В Латвии Марина работает в компании по производству детекторов Baltic Scientific Instruments.
"С гордостью за Латвию могу сказать, что это третье в мире производство детекторов", - подчеркивает она.
Марина начала учить латышский язык, на данном этапе - на уровне B1. Ее удивляет, что в Латвии "государственные органы помогают людям". Поражает ее и тот патриотизм, который присущ жителям Латвии. "Гимн здесь поют от сердца", - говорит она. Ей бы хотелось видеть это на своей родине.
"Вернуться в Беларусь будет возможно, когда падет режим и я увижу, что возвращаться безопасно", - подытоживает новая героиня проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева, а "Чайки" - Алексей Сорокин, который живет в Краславе, но родом из России. Следующие два героя RUS TVNET - из Беларуси: актер Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Стрельцов и Наста Захаревич.
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