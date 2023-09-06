В Латвии проводятся сотни дорогих исследований; нужны ли они - неясно

Однако значительная часть проведенных исследований публично вообще недоступна. Государственная канцелярия и Государственный контроль лишь следят за тем, чтобы исследования не дублировались между учреждениями, а также объясняют, что они действительно полезны для руководящих страной политиков. "С одной стороны, решения должны основываться на данных, потому и существуют различные исследования, чтобы мы могли принимать решения. Другой вопрос, как эти решения принимаются - и используются ли в момент их принятия доступные данные", - сказал Вилкс.