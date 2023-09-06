Хитрый вор разорял питомник в Австралии и скрывался без следа. Им оказалась коала

Загадочное происшествие в питомнике

В Восточном лесном питомнике, расположенном недалеко от города Лисмор на севере Нового Южного Уэльса, впервые заметили, что кто-то регулярно обгладывает растения, несколько месяцев назад.

«Никаких особенных улик не было — не было следов или чего-то еще, что могло бы помочь понять, кто это, — сказал Херингтон. — Это была загадка».

Сотрудники питомника ставили ловушку для опоссумов (безрезультатно) и даже исследовали помет животных на предмет улик.

Но поймать нарушителя удалось только тогда, когда над ним взяла верх жадность.

«Однажды мы пришли на работу, а он сидел на столбе. В то утро пропало много растений…», — вспоминает владелец питомника.

Когда Клод был разоблачен, Херингтон осторожно завернул его в полотенце и отнес в рощу, находящуюся примерно в 300 метрах от питомника.

«Но через пару дней он вернулся и продолжил свои ночные визиты», — сказал он.

Но Херингтон говорит, что это его не разозлило, а скорее позабавило. Обычно коалы не отличаются ни ловкостью, ни изобретательностью.

«Я просто не мог поверить, что это была коала, — рассказывает он. — Я был шокирован, но также… в своем роде впечатлен».

При этом инцидент с Клодом вызывает у специалиста некоторое беспокойство.

«Я здесь уже 20 с лишним лет, и такого раньше не случалось, — отмечает Херингтон. — Это из-за нехватки еды?»

Из-за резкого сокращения численности коал в 2022 году они были внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, на большей части восточного побережья Австралии.

Некогда широко распространенный вид сумчатых серьезно пострадал от вырубки земель, лесных пожаров, засухи, болезней и других угроз.