Владелец Forevers: осенью ожидается рост продаж более дешевых продуктов

По его прогнозам, это приведет к росту продаж более дешевых продуктов в ближайшие месяцы, пишет Diena.

Экономия и пересмотр привычной продуктовой корзины в холодное время года будут все более актуальны, а для производителей и торговцев это станет еще одним вызовом, чтобы обеспечить такое предложение покупателям.

"Физические" объемы розничной торговли в Латвии не растут с апреля 2021 года. По данным Центрального статистического управления, в июле оборот розничной торговли снизился на 2,5% по сравнению с тем же месяцем 2022 года и на 0,5% по сравнению с июнем. В настоящее время в розничной торговле наблюдается стагнация или даже снижение показателей. Такая же ситуация и в других европейских странах, например, в Литве оборот розничной торговли в июле упал на 1,4%, говорит экономист Citadele banka Мартиньш Аболиньш.

Сравнивая первые месяцы этого года с аналогичным периодом прошлого года, Ждан отмечает, что средняя стоимость покупки увеличилась примерно на 14%, но связно это с тем, что резко выросла средняя цена - почти на 21%, а объем в килограммах снизился примерно на 6%.

Это означает, что изменение цены на мясную продукцию привело к изменению покупательских привычек.