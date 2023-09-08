Липину интересно ⟩ Новая коалиция - новые проблемы. Главные вопросы к правительству Силини

Одна из главных претензий Нацобъединения к "Прогрессивным" - "у них нет политического опыта". Что ж, вот отличная возможность этот опыт получить. "Прогрессивные" уже были в коалиции Рижской думы, но это совсем другой уровень - руководство министерствами.

Особенно учитывая, что, если верить кулуарным слухам, "Прогрессивные" получат совсем не простые сферы, в частности, здравоохранение. А это значит, что им придется справляться с критикой, если в этой сфере что-то пойдет не так (а в латвийском здравоохранении все всегда идет не так).

"Для развития/За!" в первом правительстве Кариньша уже не справились. Справятся ли "Прогрессивные"?

3. Удержатся ли все коалиционные депутаты?

Как уже было сказано, в новой коалиции всего 53 места. Это значит, что хватит всего трех отколовшихся депутатов, чтобы прекратить ее работу.

Найдутся ли такие личности? Отрицать этого нельзя, причем по разным причинам. "Новое Единство" давно разрывает изнутри, и разница между парламентской и столичной коалициями разительна. "Прогрессивные" будут проходить сложную проверку. СЗК совсем недавно уже переживал раскол. А Бурова в целом ничего и не держит.

И мне кажется, что оппозиционные силы будут очень сильно бить в эту неустойчивость (почему - объясню в следующем пункте). Учитывая, что новую коалицию ждут тяжелые времена... Будет непросто.

4. Есть ли другие варианты?