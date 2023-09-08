Липину интересно ⟩ Новая коалиция - новые проблемы. Главные вопросы к правительству Силини

На формирование нового правительства ушел практически ровно месяц. Уже 15 сентября Эвика Силиня должна официально объявить о составе нового Кабинета министров. Что происходило в этот месяц и как это повлияет на ближайшее будущее разнообразных политических сил - разбираемся вместе.
14 августа Кришьянис Кариньш объявил о своем уходе с поста премьер-министра. И весь последующий месяц мы жили с набором политических вопросов. Кто станет новым премьером? Кто войдет в новую коалицию? Кого утвердят министрами? А дальше что?
На первые два вопроса ответ мы уже получили. Эвика Силиня ("Новое Единство") старалась организовать коалицию из пяти или хотя бы четырех партий, но потерпела неудачу. Нацобъединение принципиально отказалось работать с "Прогрессивными", а "Объединенный список" - с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), а если быть точнее - с Айваром Лембергсом.
Так что правительство Эвики Силини будет состоять из трех партий: "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". Также удалось договориться с независимым депутатом Олегом Буровым, который представляет партию "Честь служить Риге", а в Сейм попал по списку "Латвии на первом месте" (об этом мы еще поговорим). Так что у коалиции сейчас 53 голоса.
На вопрос о новых министрах официально будет отвечено 15 сентября, но определенные догадки уже можно высказать, намеки звучат.
В общем, остался только последний вопрос - а дальше что?
Национальная оппозиция
Уже только ленивый не заметил, что самое яркое в новой коалиции - разительное отсутствие в ней Нацобъединения.
Действительно, последний раз такое случалось лишь во втором правительстве Валдиса Домбровскиса, которое состояло всего из двух партий - "Единства" и СЗК (любопытное совпадение). Но то правительство просуществовало меньше года - с 3 ноября 2010 года до 25 октября 2011 года.
После чего 10-й Сейм был распущен в результате референдума, который инициировал Валдис Затлерс. И уже в третьем правительстве Домбровскиса у Нацобъединения было аж два министерских кресла.
В целом правительство Силини станет пятым из 22 в новой Латвии без Нацобъединения.
Критики и противники политической силы уже успели крайне этому факту обрадоваться. Но, боюсь, эту радость придется поумерить. Объясню почему.
Нацобъединение, бесспорно, одна из самых стабильных политических сил нашей страны. Оно было представлено во всех Сеймах Латвии после возвращения независимости, и хоть количество голосов и сокращается, но незначительно.
Теперь же у Нацобъединения появятся новые козыри, которые оно сможет разыграть перед своими избирателями. Вспомним "Консервативных", которые подготовили законопроект о партнерских отношениях и сразу же растеряли большую часть своего электората.
Нацобъединение, в свою очередь, своим ценностям осталось верно. И теперь если новая коалиция примет ряд непопулярных среди части населения решений (продление срока сдачи экзамена по латышскому языку, принятие закона о партнерских отношениях, подписание Стамбульской конвенции), то это будет сделано без Нацобъединения. Более того, можно будет даже сыграть на страхах своих избирателей - вот, мол, куда ведут страну без нас.
Да и других проблем хватает. Проблем вечных, да: нехватка учителей, состояние здравоохранения, высокие коммунальные платежи. Но теперь, что бы ни делало правительство, это можно будет легко критиковать со стороны, как обычно делает оппозиция.
Так что все, что остается делать Нацобъединению - это не сходить со своих ценностей, громко рассуждать на тему "а вот мы бы так не сделали" и продолжать активную работу на электорат. И уже на следующих выборах они получат свои стабильные 13-15 мест в парламенте и снова будут претендовать на место в коалиции. Это если принять, что правительство Силини доживет до выборов в 15-й Сейм.
Разъединенный список
А что с другой коалиционной силой, которая предпочла уйти в оппозицию? Тут уже, простите, не все так однозначно.
Пожалуй, стоит напомнить, кого именно объединил "Объединенный список". Это были выходцы из СЗК (и тогда причиной раскола стала личность Айвара Лембергса), Латвийское объединение регионов и несколько независимых ранее деятелей. И изначальный посыл "Объединенного списка" был - "беспартийные специалисты в своих сферах".
Но решение не вступать в новую коалицию - явно политическое. Таким образом "Объединенный список" показывает, что остается на стороне Нацобъединения.
И дружба - это прекрасно. Вот только в своих предвыборных обещаниях "Объединенный список" ни слова не сказал про, условно говоря, "латышскую Латвию" или "национальные ценности". Самое близкое - желание, чтобы как можно больше людей говорили на государственном языке.
Так что голосовал электорат "Объединенного списка" не за дружбу с Нацобъединением и не за патриотически-консервативные ценности, а все-таки за "специалистов в своих сферах".
Поэтому, пока Нацобъединение выходом из коалиции показывает приверженность своим многолетним ценностям и обещаниям, "Объединенный список" этим же выходом показывает приверженность Нацобъединению. При этом теряя возможность доказывать свой профессионализм. И оценит ли это избиратель - большой вопрос.
"Честь служить всем"
Три коалиционные партии вместе составляют 52 места в Сейме. Это не самое уверенное большинство (поэтому так и хотелось договориться на четыре или пять партий). Так что союзники были нужны. И таковым стал ранее оппозиционный Олег Буров.
Буров, глава партии "Честь служить Риге" (ЧСР), был избран в Сейм по списку "Латвии на первом месте", но в июне покинул фракцию, став независимым депутатом.
С точки зрения коалиции, один дополнительный голос, возможно, и не играет настолько большой роли. Но это сигнал другим сомневающимся - мы открыты для новых лиц, нам нужны голоса поддержки. И на кого-то (читай: "Объединенный список") это вполне может сработать. Зачем сидеть в оппозиции, если можно быть в законотворческой гуще.
А вот для ЧСР это уже часть тенденции - напомню, что совсем недавно партия стала частью правящей коалиции в Рижской думе. Кроме того, заявляется, что на следующих выборах в Риге ЧСР пойдет одним списком с СЗК.
Оценивать это можно по-разному. Можно сказать, что ЧСР просто пытается наиболее эффективно использовать свои ресурсы после того, как их бывшие союзники - "Согласие" - потеряли в популярности. А можно сказать, что ЧСР цепляется за власть без собственного политического "компаса". Все зависит от того, как вы сами относитесь к этой партии.
Но сам факт показательный. Посмотрим, сработает ли это на других сомневающихся депутатов.
Тест на устойчивость
Ну и главная тема - что же с новой коалицией. 53 голоса не выглядят устрашающим большинством, да и то, насколько хорошо сработаются СЗК, "Новое Единство" и "Прогрессивные", вызывает определенные вопросы.
Я вижу в ближайшем будущем у коалиции следующие подводные камни.
1. Сможет ли СЗК поддержать прогрессивную повестку?
Как известно, подписание Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях во многом стало важной частью раскола предыдущей коалиции. "Новое Единство" и "Прогрессивные" уже давно выступали за это.
СЗК, в свою очередь, достаточно давно голосует против этих инициатив. Была ли достигнута новая договоренность? И готов ли СЗК к недовольству значительной части своих избирателей, если будет голосовать по этим вопросам вместе с "Прогрессивными"?
С другой стороны, если все-таки никаких договоренностей нет и Стамбульская конвенция и партнерские отношения останутся неразрешенными вопросами, то в чем был смысл настолько сильно менять коалицию?
2. Как первый тест властью пройдут "Прогрессивные"?
Одна из главных претензий Нацобъединения к "Прогрессивным" - "у них нет политического опыта". Что ж, вот отличная возможность этот опыт получить. "Прогрессивные" уже были в коалиции Рижской думы, но это совсем другой уровень - руководство министерствами.
Особенно учитывая, что, если верить кулуарным слухам, "Прогрессивные" получат совсем не простые сферы, в частности, здравоохранение. А это значит, что им придется справляться с критикой, если в этой сфере что-то пойдет не так (а в латвийском здравоохранении все всегда идет не так).
"Для развития/За!" в первом правительстве Кариньша уже не справились. Справятся ли "Прогрессивные"?
3. Удержатся ли все коалиционные депутаты?
Как уже было сказано, в новой коалиции всего 53 места. Это значит, что хватит всего трех отколовшихся депутатов, чтобы прекратить ее работу.
Найдутся ли такие личности? Отрицать этого нельзя, причем по разным причинам. "Новое Единство" давно разрывает изнутри, и разница между парламентской и столичной коалициями разительна. "Прогрессивные" будут проходить сложную проверку. СЗК совсем недавно уже переживал раскол. А Бурова в целом ничего и не держит.
И мне кажется, что оппозиционные силы будут очень сильно бить в эту неустойчивость (почему - объясню в следующем пункте). Учитывая, что новую коалицию ждут тяжелые времена... Будет непросто.
4. Есть ли другие варианты?
Так вот, если эта коалиция не выдержит, то вдруг обнаружится, что альтернатив не так много.
Судите сами. "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" - вечная оппозиция. С ними открыто сотрудничать никто не будет (хотя Нацобъединение и "Объединенный список" периодически голосуют с ними вместе).
Нацобъединение не работает с "Прогрессивными", а "Объединенный список" - с СЗК.
В результате у нас есть только два варианта коалиции. "Новое Единство" + Нацобъединение + "Объединенный список" или "Новое Единство" + СЗК + "Прогрессивные".
Первый вариант уже не сработал. Если не сработает второй, то что? Откат к первому варианту? Или отсутствие коалиции? Потому что напомню, что в законе не прописан конечный срок для создания правительства.
Поэтому если новая коалиция не сработается, то нас ждет либо откат к предыдущему варианту, либо смутные времена, либо чрезвычайные перевыборы. Все три варианта работают в минус коалиционным партиям, но зато играют на руку тому Нацобъединению, у которого появляется больше снарядов для своих пиар-орудий.
***
Новую коалицию ждут очень непростые времена. И ей придется бороться не только с обычными проблемами, но и с большой, опытной и сильной оппозицией во главе с Нацобъединением.
Если "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" справятся - честь им и хвала. Если нет - политический кризис в Латвии станет еще глубже (хотя, казалось бы).
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