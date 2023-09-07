Прощай, просекко: Производство популярных вин оказалось под угрозой

Игристое вино просекко производится на северо-востоке Италии, во Фриули-Венеции-Джулии и регионе Венето из ароматного винограда сорта Prosecco. Просекко часто называют легким и простым вином, поскольку при его производстве не используется классическое брожение в бутылках - как это происходит в случае с французским шампанским или испанской кавой.

Однако из-за непогоды урожай винограда значительно сокращается. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, пришло к выводу, что "урожайность винограда находится под угрозой".

Экстремальные погодные условия особенно осложняют жизнь производителям просекко. Внезапные интенсивные дожди вызывают эрозию почвы, другой же проблемой становится, напротив, засуха, которая сильно влияет на орошение растений.

В этом году производители просекко пострадали от сильных весенних дождей и града, за которыми последовало изнуряющее жаркое лето.

Нестабильная погода, вызванная изменением климата, может сократить урожай винограда в Италии почти на одну пятую, предполагают производители.