Поездка в Швецию сорвалась из-за опоздания рейсового автобуса. Кто возместит ущерб?

Рижанка Айгуль рассказала, как семейная поездка сорвалась из-за опоздания автобуса.

"Мы купили билеты на автобус, чтобы доехать до Таллинна - он должен был прибыть в 17 часов, а в 18:30 заканчивалась посадка на паром, и у нас было запасных полтора часа, чтобы от остановки добраться до корабля, зарегистрироваться. Нам казалось, что этого времени достаточно. Но автобус выехал на 15 минут позже, потом были пробки, ремонт на дорогах. Странно, что логистическая компания не знала об этом, не было предупреждений на сайте о задержке. Мы опоздали на паром", - говорит она (цитата Rus.LSM).

Семья оказалась в затруднительной ситуации, так как обратно в Ригу вернуться не было возможности, а цены за ночь в гостинице были очень высокими в те дни.