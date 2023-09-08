Поездка в Швецию сорвалась из-за опоздания рейсового автобуса. Кто возместит ущерб?

Латвийские туристы взяли билеты на паром из Таллинна в Стокгольм. Чтобы добраться до столицы Эстонии, они купили билеты на один из автобусных рейсов компании Ecolines. Люди рассчитали время, чтобы выехать из Риги и успеть на паром, но автобус опоздал на полтора часа. В результате пассажиры не успели и их путешествие сорвалось. Кто в данном случае должен оплатить ущерб? Разбиралась передача "Домская площадь" на LR-4.
Рижанка Айгуль рассказала, как семейная поездка сорвалась из-за опоздания автобуса.
"Мы купили билеты на автобус, чтобы доехать до Таллинна - он должен был прибыть в 17 часов, а в 18:30 заканчивалась посадка на паром, и у нас было запасных полтора часа, чтобы от остановки добраться до корабля, зарегистрироваться. Нам казалось, что этого времени достаточно. Но автобус выехал на 15 минут позже, потом были пробки, ремонт на дорогах. Странно, что логистическая компания не знала об этом, не было предупреждений на сайте о задержке. Мы опоздали на паром", - говорит она (цитата Rus.LSM).
Семья оказалась в затруднительной ситуации, так как обратно в Ригу вернуться не было возможности, а цены за ночь в гостинице были очень высокими в те дни.
"Все билеты не подлежали восстановлению, сгорели. Мы не могли остаться в гостинице, если и были свободные номера - то по сумасшедшим ценами за одну ночь. И обратно вернуться не было возможности, потому что тогда был концерт Depeche Mode и все билеты были проданы. Мы оказались в безвыходной ситуации. Была паника. Нас просто выручили друзья, которые приехали за нами из Риги ночью, потратили время", - продолжает рижанка.
Семья решила обратиться с жалобой к перевозчику, требуя объяснений и компенсации ущерба. Почти через месяц пассажиры получили ответ от компании.
"В правилах было указано, что они могут ответить в течение 90 дней. В какой момент они их изменили, неизвестно, и доказать мы не можем. Составлены правила интересно - есть обязанности пассажира, а у перевозчика их нет. И самое главное - в любой момент они могут переписать свои правила и не брать на себя ответственность. Компенсация составляет чуть более 4 евро за четырех человек, исходя из 2,6 евро за час - где-то чуть больше 1 евро на человека", - объясняет Айгуль.
Передача обратилась к председателю правления предприятия NORMA-A Андрису Подгорному, который пояснил:
"Если человек так рассчитал свою поездку, сложно комментировать, наша обязанность - привезти человека. Безусловно, компенсацию мы выплатим - она зависит от времени, поделенного на опоздание. Мы все, к сожалению, опаздываем. Опоздание бывает в 30 процентах всех поездок.
Мы в билетах четко пишем, что время прибытия ориентировочное, пересадку на другое транспортное средство не гарантируем. Автобусное сообщение зависит от дорожных условий, но нарушать правила дорожного движения мы не будем. Мы берем на себя обязательство доставить человека в безопасности - и это для нас приоритет".
Эта история закончилась положительно для пострадавшей семьи, так как компания Tallink пошла навстречу и перенесла дату поездки на пароме.
Жители могут подавать жалобы на автоперевозчика в Центр защиты прав потребителей, отметила представитель Санита Гертмане. Споры также решает Автотранспортная дирекция.
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