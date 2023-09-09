Фото ⟩ Сотрудники Музея Пурвитиса обнаружили уникальную реликвию

"Во времена, когда нужно пояснение, с нами происходит удивительная ситуация. Создавая краеугольные камни стратегии Музея Пурвитиса, проводя исследования, мы пришли в окрестности дома "Гравас" в Скуенской волости Цесисского края, где под древним срубленным дубом, возможно, был вкопан в землю каменный письменный стол Гарлиба Меркеля. Вместе с участниками исследовательской экспедиции мы решили изучить этот исторический артефакт до конца", - рассказывает о находке руководитель музея Пурвитиса Жанете Гренде.

Для установления подлинности камня были приглашены профессор филологии, ученый Янина Курсите-Пакуле и историк, профессор археологии Юрис Уртанс. После проведения углубленного исследования был сделан вывод, что камень можно раскопать. Благодаря фермерам Цесисского края 7 сентября этого года его подняли из недр земли с помощью тяжелой техники. Профессор Янина Курсите-Пакуле комментирует новое открытие: "Всему свое время, в том числе Меркелю и камню, на котором он написал "Латыши". Все совпало - хорошая команда, хороший день и вера в то, что латыши смогут это сделать. На месте украденного камня появился новый камень, который возвещает и воплощает важную часть истории Латвии".