Фото ⟩ Сотрудники Музея Пурвитиса обнаружили уникальную реликвию

Коллектив Музея Пурвитиса во время исследовательской экспедиции нашел реликвию немецко-балтийского писателя и публициста Гарлиба Меркеля (1769-1850). Известно, что важнейший труд Меркеля - трактат "Латыши, особенно в Видземе, в конце философского столетия" (1796 г.) - был создан в окрестностях поместья Анны в Цесисском крае. Возможно, там была найдена каменная столешница, на которой он писал.
"Во времена, когда нужно пояснение, с нами происходит удивительная ситуация. Создавая краеугольные камни стратегии Музея Пурвитиса, проводя исследования, мы пришли в окрестности дома "Гравас" в Скуенской волости Цесисского края, где под древним срубленным дубом, возможно, был вкопан в землю каменный письменный стол Гарлиба Меркеля. Вместе с участниками исследовательской экспедиции мы решили изучить этот исторический артефакт до конца", - рассказывает о находке руководитель музея Пурвитиса Жанете Гренде.
Для установления подлинности камня были приглашены профессор филологии, ученый Янина Курсите-Пакуле и историк, профессор археологии Юрис Уртанс. После проведения углубленного исследования был сделан вывод, что камень можно раскопать. Благодаря фермерам Цесисского края 7 сентября этого года его подняли из недр земли с помощью тяжелой техники. Профессор Янина Курсите-Пакуле комментирует новое открытие: "Всему свое время, в том числе Меркелю и камню, на котором он написал "Латыши". Все совпало - хорошая команда, хороший день и вера в то, что латыши смогут это сделать. На месте украденного камня появился новый камень, который возвещает и воплощает важную часть истории Латвии".
Профессор Юрис Уртанс подчеркивает, что именно благоприятное стечение обстоятельств позволило жить легенде о каменном столе Меркеля - это очень старая каменная плита, которая не подвергалась специальной обработке, а раскололась естественным путем. Планируется, что камень будет доступен для всеобщего обозрения в следующем году, к 255-летию Гарлиба Меркеля, на территории поместья Анны.
В работе "Латыши, особенно в Видземе, в конце философского века" (Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts) Г. Меркель обращается к крепостному праву, разоблачает насилие видземских дворян над латвийскими крестьянами, рассуждает о причинах экономической неэффективности и античеловечности крепостного права. В то время эта работа вызвала ажиотаж в Европе, но была осуждена балтийской элитой. Было написано несколько контрстатей, и из-за резкого противодействия критике крепостного права Г. Меркель был вынужден покинуть территорию современной Латвии и переехать в Германию.
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