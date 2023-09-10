Почему ведьм часто изображают с бородавками на лице?

Европейцы начали охоту на ведьм в 15-м веке, когда когда христианская доктрина объявила колдовство языческим нечистым занятием, тесно связанным со злодеяниями и дьяволом. Преследование ведь достигло кульминации в 16-м и 17-м веках, когда прошли процессы над ведьмами в Салеме, Массачусетсе, Шотландии, Англии и Европе.

Чтобы выявить злодеек, охотники на ведьм выискивали метки ведьмы или черта, которыми, как считалось, ведьм наделял сам нечистый. Впрочем, так называемые метки ведьмы могли быть не более чем дефектом кожи. И не только бородавки. Часто метками ведьм считали родинки, третий сосок, царапины и даже меланому.

Если возникали подозрения, что женщина может быть ведьмой, ее заставляли раздеться. Если обнаруживались дефекты кожи, это использовалось как доказательство "пальца дьявола". И несчастной предстояло предстать перед судом.

К счастью, в 17-м веке начался век просвещения, когда быстро развивались философия, наука и гуманизм. Охота на ведьм закончилась, были искоренены суеверия, укоренившиеся в предыдущие века. Были сделаны выводы, что доказательств существования ведьм нет, пишет портал Mental Floss.

Образ ведьм в искусстве довольно распространен и столетия спустя. И бородавки на лице часто являются неотъемлемой частью образа злодейки. Впрочем, времена меняются, и все чаще ведьм изображают в виде положительных героинь. Если посмотреть на Гермиону из "Гарри Поттера", или Сабрину, маленькую ведьму, - бородавок у них нет и зло они не творят.